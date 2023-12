Britney Spears, Pink, Eminem: 3sat blickt auf das Leben der Stars

Bei 3sat steht am Samstag ein großer Doku-Abend bevor, der auf das Leben dreier musikalischer Superstars blickt.

Eröffnet wird der Dokuabend am 16. Dezember 2023 um 20.15 Uhr mit „The True Story of Britney Spears“. Der Film beleuchtet, wie Britney Spears 1998 mit „Baby One More Time“ zum Superstar wurde, aber auch welche Probleme die Musikerin in ihrem Leben zu bewältigen hatte, nicht zuletzt die 13 Jahre lange Vormundschaft ihres Vaters.

Im Anschluss wird 3sat um 21 Uhr „The True Story of P!NK“ ausstrahlen, wobei es um das Leben von Alecia Beth Moore, so ihr bürgerlicher Name, geht und wie sie als Punk-Musikerin auf sich aufmerksam machte. Abgerundet wird das Doku-Programm um 21.45 Uhr mit einer Doku über Eminem alias Marshall Bruce Mathers, der in Detroit aufwuchs und sich zum berühmten Rapper emporarbeitete und dabei mit seinen Songtexten für Kontroversen sorgte.

Quelle: 3sat