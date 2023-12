Bundesliga: Sky wegen DAZN-Sonntag mit ungewöhnlicher Englischer Woche

Diesen Dienstag und Mittwoch gibt es noch eine Sky-exklusive Englische Woche in der Bundesliga, die wegen der vielen Spiele am Sonntag bei DAZN diesmal in ungewöhnlicher Aufteilung daher kommt.

Sky Sport überträgt alle neun Partien des letzten Spieltags des Jahres live, acht davon exklusiv. Wie gewohnt stehen alle parallel stattfindenden Partien wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz zur Verfügung. DAZN ist in Englischen Wochen wie gewohnt außen vor.

Ab 17:30 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer am Dienstag auf die Begegnungen des Abends ein. Zum Auftakt treffen in der früher Partie Werder Bremen und RB Leipzig aufeinander. Im Anschluss folgen die Spiele zwischen der TSG Hoffenheim und Darmstadt 98 sowie zwischen Borussia Dortmund und dem 1. FSV Mainz 05. Alle genauen Anstoßzeiten weiter unten.

Dreimal Bundesliga am Dienstag, sechsmal am Mittwoch, alles bei Sky, nichts bei DAZN

Sechs weitere Partien stehen am Mittwochabend auf dem Programm. Ebenfalls ab 17:30 Uhr melden sich dann Sky Experte Lothar Matthäus und Moderator Michael Leopold aus dem Studio. Union Berlin und der 1. FC Köln treffen zur frühen Anstoßzeit im Kellerduell aufeinander. In den weiteren Partien des Abends steht vor allem die Tabellenspitze im Fokus, wenn unter anderem Bayer Leverkusen gegen den VfL Bochum, der FC Bayern beim VfL Wolfsburg und der VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg spielen. Komplettiert wird der Spieltag von den Begegnungen zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach sowie dem 1. FC Heidenheim und dem SC Freiburg.

Der 16. Bundesliga-Spieltag bei Sky:

Dienstag:

17:30 Uhr: Vorberichte und SV Werder Bremen – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga

20:25 Uhr: die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

20:15 Uhr: Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:20 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 3

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga

Mittwoch:

17:30 Uhr: Vorberichte und 1. FC Union Berlin – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga

20:25 Uhr: die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

20:15 Uhr: VfL Wolfsburg – FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:20 Uhr: Bayer 04 Leverkusen – VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 3

20:20 Uhr: VfB Stuttgart – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

20:20 Uhr: Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 5

20:20 Uhr: 1. FC Heidenheim – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga