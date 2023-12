Comedy-Märchenstunde zurück mit Balder und Moschner

Comeback der Märchenstunde in Sat.1: Wenn Hugo Egon Balder zum bösen Wolf mutiert. Wenn Ruth Moschner als Zofe ihre Schillerlocken-Perücke aufzieht. Wenn Alexander Klaws sich vom König in einen armen Spielmann verwandelt. Und wenn Joey Heindle seine Geißlein-Hörner ausfährt. Dann ist wieder ComedyMärchen-Zeit.

Während es sich die Zuschauer:innen in Decken gekuschelt mit frisch gebackenen Plätzchen auf dem Sofa gemütlich machen, sorgt SAT.1 für märchenhafte Weihnachtstimmung mit zwei neuen Folgen „Die Comedy Märchenstunde“.

Zum Auftakt treiben „Der Wolf und die sieben Geißlein“ am Montag, 11. Dezember, um 20.15 Uhr in Sat.1 ihr Unwesen. Bevor „König Drosselbart“ versucht am Montag, 18. Dezember 2023, seine zickige Prinzessin zu zähmen.

„Die Comedy Märchenstunde“ verwandelt traditionelle Märchen in improvisierte Theaterstücke, gespielt von prominenten Märchenfans aus Show, Schauspiel und Comedy. Uwe Ochsenknecht (11. Dezember) und Christoph M. Ohrt (18. Dezember) führen als Erzähler durch die zeitlosen Geschichten und überraschen die Darsteller mit witzigen kleinen Aufgaben und spontanen Spielen. Produziert wird das Impro-Theater von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1.

Heute zuerst Hugo Egon Balder, nächste Woche Ruth Moschner in Sat.1-Comedy-Märchenstunde:

Hugo Egon Balder als der Wolf in der Sat.1 „Märchenstunde“. Copyright: SAT.1/Piotr Matey

„Der Wolf und die sieben Geißlein“ (11. Dezember): Hugo Egon Balder wird zum bösen Wolf. Meltem Kaptan ist die hinterlistige Frau Wolf. Janine Kunze sorgt sich als Mutter Geißlein um das Wohl ihrer Kinder, während Vater Geißlein, Martin Klempnow, herumalbert. Panagiota Petridou und Joey Heindle sind zwei der sieben Geißlein. Babysitterin Lisa Feller steht ihnen bei. Maddin Schneider verkörpert die goldene Gans. Musikalische Akzente setzen die Barden Volker Zack und Wigald Boning.

„König Drosselbart“ (18. Dezember): Alexander Klaws spielt den listigen König Drosselbart. Ingolf Lück ist König von Moldowien. Valerie Huber verwandelt sich in die superzickigen Prinzessin Isabella, die sich den Heiratsplänen des Vaters Matze Knop widersetzt. Unterstützt wird sie von Zofe Ruth Moschner und der verzauberten Maus, Maddin Schneider. Die Barden Volker Zack sowie Eko Fresh sorgen für den musikalischen Rahmen.