„Davos 1917“ in der ARD: TV-Event zur Vorweihnachtszeit

Die ARD zeigt ihre neue High-End-Dramaserie „Davos 1917“ an zwei Abenden vor Weihnachten als TV-Event zur Primetime.

„Davos 1917“ spielt in der Schweiz während des Ersten Weltkriegs, wo sich Agentinnen und Agenten der großen Weltmächte begegnen. Dominique Devenport („Sisi„) ist dabei in der Rolle einer jungen Krankenschwester namens Johanna zu sehen, die inmitten des undurchsichtigen Treibens nach ihrer unehelichen Tochter sucht, die man ihr nach der Geburt weggenommen hat. Neben Devenport gibt es unter anderem Jeanette Hain, David Kross, Sunnyi Melles und Welket Bungué in weiteren Rollen zu sehen.

Dann läuft „Davos 1917“ in der ARD

Am 20. und 21. Dezember kann man die frei nach historischen Begebenheiten erzählte Serie um 20.15 Uhr im Ersten sehen. Die ARD strahlt dabei jeweils drei Episoden direkt hintereinander aus. Parallel dazu erscheint die komplette Serie am 20. Dezember auch zum Streamen in der ARD Mediathek.

Quelle: ARD Das Erste