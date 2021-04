Detlef „D!“ Soost startet mit neuem Show-Format

Anzeige

Wer wird „The One Miss Healthy“? Vier Kandidatinnen kämpfen in der neuen Gesundheits-Show von health tv um diesen Titel – unter der strengen Anleitung von Castingshow-Urgestein und Universalcoach Detlef „D!“ Soost.

Der Berliner Tänzer und Choreograf hat bereits in der Ur-Castingshow „Popstars“ gezeigt, dass er motivieren kann. „Detlef Soost passt wunderbar in unser neues Format. Er ist der ideale Coach für unsere Kandidatinnen und wird sie zu Höchstleistungen anspornen, da bin ich sicher. Wir freuen uns, dass wir ihn für die Show gewinnen konnten. Detlef und seine Frau Kate gelten schließlich als das fitteste Paar Deutschlands“, so Rudi Schmidt, Geschäftsführer von health tv.

Vier Frauen kämpfen um den Titel

Wie fit die Kandidatinnen sind, wird sich im Laufe der Show zeigen. Carolina Noeding ist Schönheitskönigin, Darstellerin in der Serie Köln 50667 bei RTLZWEI und singt Schlager am Ballermann. Die Ex-Miss Germany glaubt, dass nicht äußere, sondern innere Schönheit entscheidend ist. Auch Dana Diekmeier, vierfache Mutter und Frau von Fußballprofi Dennis Diekmeier setzt auf innere Stärke. Die „ungekrönte“ Tattoo-Queen hofft, über ihre Grenzen hinauszugehen und ihre Workout-Phobie zu überwinden. Schauspielerin und Instagram-Ikone Victoria Jancke startet mit Handicap. Sie will zeigen, dass sie trotz gebrochenem Zeh gewinnen kann.

Sendetermine von „The One Miss Healthy“

Folge 1: Samstag, 24. April, 20.00 Uhr (Wdh. Sonntag, 25. April, 13.00 Uhr)

Folge 2: Samstag, 1. Mai, 20.00 Uhr (Wdh. Sonntag, 2. Mai, 13.00 Uhr)

Folge 3: Samstag, 8. Mai, 20.00 Uhr (Wdh. Sonntag, 9. Mai, 13.00 Uhr)

Folge 4 (Finale): Samstag, 15. Mai, 20.00 Uhr (Wdh. Sonntag, 16. Mai, 13.00 Uhr)