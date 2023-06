Deutschland – Israel: So sieht man die U21-EM heute im TV und Livestream

Anzeige

Die deutschen Junioren starten diesen Donnerstag, 22. Juni, bei der U21-EM in ihre „Mission Titelverteidigung“. Alle Spiele gibt es im Livestream, insgesamt 19 im TV.

Vor zwei Jahren holte sich die DFB-Auswahl die EM-Krone. In ihrem Auftaktmatch bei der UEFA U21 EURO 2023 trifft die deutsche Elf auf Israel. Sat.1 überträgt die Partie ab 17.30 Uhr live. Das „ran Fußball“-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Uwe Morawe und Experte Markus Babbel berichtet aus der georgischen Stadt Kutaissi.

Deutschland – Israel heute ab 17.30 Uhr live in Sat.1

Mehr live in Sat.1: Der Sender überträgt neben allen Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft zusätzlich auch zwei Viertelfinalspiele, beide Halbfinals sowie das Finale der EM live.

ProSieben Maxx stieg bereits am Mittwoch in die Live-Berichterstattung von der EM ein und zeigt die Duelle Georgien – Portugal sowie Rumänien – Spanien. ProSieben Maxx überträgt insgesamt elf EM-Partien live. Auf ran.de und Joyn können die Zuschauer alle Spiele live verfolgen.

Die TV-Übertragungen werden barrierefrei, mit Live-Untertitel und Audiodeskription, gesendet.

Die U21-EM live jeweils ab 17.30 Uhr:

Donnerstag, 22. Juni, Deutschland – Israel in Sat.1 und auf Joyn

Sonntag, 25. Juni, Tschechien – Deutschland in Sat.1 und auf Joyn

Mittwoch, 28. Juni, England – Deutschland in Sat.1 und auf Joyn

Alle Spiele auf ProSieben Maxx, ran.de oder Joyn

