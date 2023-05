ProSieben Maxx, Joyn und ran: Mehr Football ab dieser Woche

Anzeige

Am Wochenende startet die European League of Football in die dritte Saison. ProSieben Maxx und Joyn übertragen diverse Partien live.

ProSieben Maxx beginnt ab dem 4. Juni 2023 mit der Übertragung und zeigt insgesamt 30 Saisonspiele. Der Sender verdoppelt damit laut eigenen Angaben das bisherige Volumen mit zwei Spielen pro Spieltag am Sonntag. Eine weitere Partie pro Spieltag soll es samstags im Livestream von ran.de zu sehen geben und Joyn Plus+ überträgt alle 107 Saisonspiele live. Wie der Sender weiterhin ausführt, ist das Finale am 24. September 2023 erstmals live auf ProSieben zu sehen.

Zum Experten-Team gehören Kasim Edebali, Andreas Nommensen und Volker Schenk. Flo Hauser, Mattis Oberbach und Jörg Opuchlik kommentieren zudem die Spiele der European League of Football auf ProSieben Maxx, ran.de und Joyn. Christoph „Icke“ Dommisch und Max Zielke moderieren, während Jennifer Becks und Lisa Hofmann als Fieldreporterinnen fungieren.

Am ersten Spieltag der Saison zeigen Maxx, ran.de und Joyn ab 12.45 den ersten Auftritt der Munich Ravens gegen die Raiders Tirol sowie ab 16.25 Uhr den deutschen Klassiker Frankfurt Galaxy bei Rhein Fire, ist der Programmankündigung zu entnehmen.

European League of Football auf ProSieben MAXX, ran.de und Joyn:

Samstag, 3. Juni 2023

17:00 Uhr Hamburg Sea Devils @ Panthers Wroclaw im Livestream auf ran.de

Sonntag, 4. Juni 2023

12:45 Uhr Raiders Tirol @ Munich Ravens live auf ProSieben MAXX, ran.de, Joyn

16:25 Uhr Frankfurt Galaxy @ Rhein Fire live auf ProSieben MAXX, ran.de, Joyn

