„Die Unfallklinik“: Neue SWR-Reihe kommt in die Mediathek

„Die Unfallklinik“ berichtet aus der Notaufnahme der BG Klinik Ludwigshafen. Nun ist die neue SWR-Reihe für November angekündigt.

Die sechsteilige SWR-Dokureihe „Die Unfallklinik“ schaut in die Notaufnahme der BG Klinik Ludwigshafen und begleitet die Arbeit der Luftrettungsstation des ADAC. Remote-Kameras schauen dabei ins Innerste einer Notaufnahme, so das Versprechen der Macher und Produzenten. Neben den schweren Verletzungen und Unfällen zeigt „Die Unfallklinik“ aber auch die weniger bedrohlichen Geschichten von Sportunfällen oder Arm- und Knöchelbrüchen. Alle sechs Folgen von „Die Unfallklinik“ sind ab dem 14. November 2023 in der ARD-Mediathek abrufbar und werden ab dem 16. November immer donnerstags um 23:35 Uhr im SWR gesendet.

„Die Unfallklinik“ bringt neue Kamera-Technik zum Einsatz

Eine im Doku-Bereich selten verwendete Kameratechnik soll authentische und wahrhaftige Einblicke in eines der größten Traumazentren Deutschlands ermöglichen. 17 von außen steuerbare Remote-Kameras sind während der Dreharbeiten in den Schock- und Untersuchungsräumen installiert. Das Kamera-Team selbst muss dadurch nicht mehr anwesend sein. Der Gedanke dahinter ist, dass sowohl die Ärzte und das Krankenhauspersonal als auch die Patienten sich deshalb weniger beobachtet fühlen und die Kameras so eine möglichst ungewzungene Situation dokumentieren können. Jede in der Doku gezeigte Person hat laut Angaben des SWR ihr schriftliches Einverständnis zu den Aufnahmen gegeben.

