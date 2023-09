Sonja Zietlow begrüßt heute erstmals „Die Verräter“ um Sabrina Setlur und Co.

Anzeige

TV-Premiere inklusive Comeback: Bei der Krimi-Reality-Show „Die Verräter“ müssen prominente Kandidaten wie Sabrina Setlur oder „Bond“-Star Claude-Oliver Rudolph einen Maulwurf im System ausmachen. Sonja Zietlow moderiert das RTL-Format.

In „Die Verräter – Vertraue niemandem!“ werden Prominente in einem Schloss in Frankreich aufeinandertreffen, wie RTL im August ankündigte. Das Prinzip der Show kennen viele wohl von den Jugendspielen „Werwolf“ oder „Mord im Dunkeln“: An einem Runden Tisch werden sich alle Kandidaten mit verbundenen Augen versammeln. Sonja Zietlow wählt unter ihnen drei Verräter aus, deren Identität nur das Publikum kennt. Die „Verräter“ sollen dann in jeder Folge einen Mitspieler eliminieren, immer in der Gefahr, von den „Loyalen“ enttarnt und aus der Show verbannt zu werden. Am Ende winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Diese Promis sind bei „Die Verräter“ dabei

„Die Verräter“-Schlossherrin Sonja Zietlow (sitzend) mit sieben von insgesamt 16 Spielern. (v.l.) „James Bond“-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Schauspielerin ChrisTine Urspruch, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, Handball-Weltmeister Pascal Hens, Schauspieler Florian Fitz, Rapper Jalil sowie „GZSZ“-Legende Susan Sideropoulos. Foto: RTL / Robert Grischek

Laut RTL werden sich folgende 16 Prominente der Herausforderung von „Die Verräter“ stellen: Christine Urspruch (Münster-„Tatort“), Susan Sideropoulos („GZSZ“), Claude-Oliver Rudolph („James Bond“), Pascal Hens, Jalil, Anna-Carina Woitschak, Florian Fitz („Traumschiff“), Irina Schlauch („Princess Charming“), Mariella Ahrens, Sabrina Setlur, Shermine Sharivar, Ulrike von der Groeben, Friedrich Liechtenstein („Supergeil“), Sebastian Klussmann, Timothy Boldt und Vincent Gross.

Sonja Zietlow darf mal wieder abseits des Dschungelcamps ran

Heute (20. September) feiert die sechsteilige Sendung ihre TV-Premiere. Start ist um 20.15 Uhr bei RTL. Im Streaming sind die ersten Folgen bei RTL+ bereits abrufbar.

