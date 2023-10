„Doc Caro“ ist nach Senderwechsel ab heute wieder im Einsatz

Anzeige

„Doc Caro“ startet mit einer neuen sechsteiligen Reihe in den Herbst. Jetzt gibt es ihre Rettungseinsätze wöchentlich auf neuem Sender.

Notärztin Dr. Carola Holzner lässt sich in ihrer neuen sechsteiligen Doku-Reihe „Doc Caro – Jedes Leben zählt“ auf ihrem Arbeitsalltag und darüber hinaus begleiten, ob im Notarztwagen, im Hubschrauber oder in der Notaufnahme. Die Notärztin verfolgt den weiteren Weg ihrer Patienten aus der Notaufnahme und dem Schockraum hinaus bis in die medizinischen Fach-Abteilungen und OP-Säle des Krankenhauses.

„Doc Caro“ heute zur Prime Time auf Vox

In Animationen möchte die Doku-Reihe zusätzlich auch komplexe medizinische Sachverhalte anschaulich machen und diese verständlich erklären. Wie kommt es zum Beispiel zu einem Herzinfarkt? Oder was passiert bei Vorhofflimmern? Des Weiteren stehen im Rahmen der Patientengeschichten auch gesellschaftlich relevante Gesundheitsthemen auf dem Programm. Es gilt, Missstände im Gesundheitswesen aufzudecken und Nachwuchs für Pflege und Rettungsdienste zu gewinnen.

©RTL / Stefan Gregorowius – Dr. Carola Holzner startete ihre Fernsehkarriere 2022 auf Sat.1

„Doc Caro – Jedes Leben zählt“ startet heute, den 4. Oktober, um 20:15 Uhr auf Vox. Im Folgenden wird jeweils wöchentlich eine neue Episode ausgestrahlt.

Auch als Podcast bei RTL+

In „Doc Caro – Der Podcast“ spricht Dr. Carola Holzner alle zwei Wochen mit ihrer besten Freundin und Hebamme Kerstin. In den Folgen geht es um alles, was die beiden momentan umtreibt – von der beruflichen Komponente bis zur Diskussion über Hafer-Latte und weitere private Geschichten. Alle zwei Wochen werden außerdem kleinere Episoden veröffentlicht, in denen sie in persönlichen Sprachnachrichten Eindrücke direkt aus der Notaufnahme oder ihrem Alltag teilt. „Doc Caro – Der Podcast“ ist bereits kostenlos auf RTL+ verfügbar und auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen auffindbar.

