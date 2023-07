Dritter Teil der Bond-Parodie „OSS 117“ heute als Free-TV-Premiere im Montagskino

Anzeige

Bond-Parodie OSS 117: Weder geschüttelt noch gerührt, sondern arrogant, unverschämt, selbstverliebt und politisch unkorrekt – das ist Frankreichs komische Antwort auf 007 mit Oscarpreisträger Jean Dujardin („The Artist“) in der Titelrolle.

Free-TV-Premiere: Der nunmehr dritte Kinofilm um den dilettantischen Spion und Überlebenskünstler OSS 117 bringt im Vergleich zu seinen Vorgängerprojekten zwei wesentliche Neuerungen mit sich. Denn zum einen fiel die Agentenfilm-Persiflage nie zuvor so actionreich aus wie in dem neuesten Ableger, und zum anderen hat sich mit Nicolas Bedos („Die schönste Zeit unseres Lebens“) ein neuer Regisseur der Reihe angenommen, deren politisch unkorrekten und frechen Drehbücher jedoch weiterhin aus der Feder von Jean-François Halin stammen.

Kontinuität ist auch bei der Titelrolle geboten, denn erneut tobt sich der französische Starschauspieler Jean Dujardin („The Artist“, „November“) als OSS 117 aus und erhält in „OSS 117 – Liebesgrüße aus Afrika“ mit dem französischen Nachwuchsstar Pierre Niney („Yves Saint Laurent“, „Black Box – Gefährliche Wahrheit“) einen prominenten Sidekick.

OSS 117 alias Jean Dujardin auch in „Liebesgrüße aus Afrika“ von Kalkofe synchronisiert

Gefällt sich sichtlich in Bond-Manier: OSS 117 (Jean Dujardin). © ZDF/EMILIE DE LA HOSSERAYE

Wie schon bei den ersten beiden Filmen spricht der deutsche Starkomiker Oliver Kalkofe in der Synchronfassung die Hauptfigur und schrieb auch erneut hauptverantwortlich am Synchronbuch mit. „OSS 117 – Liebesgrüße aus Afrika“ läuft diesen Montag, um 22.15 Uhr, im ZDF. Diesmal spielt die Hadnlung im Jahr 1981: Der französische Superspion OSS 117 wurde aussortiert – bis er in Afrika einen neuen Jungkollegen retten sowie einen Präsidenten an der Macht halten soll.

Mit der französischen Bond-Parodie endet die diesjährige „Made in Europe“-Reihe im ZDF-„Montagskino“. Der Film ist ab Dienstag, 11. Juli 2023, in der ZDF-Mediathek verfügbar. Ebenfalls abrufbar ist die französische Originalfassung – online wie auch linear via Zweikanalton-Option.

Auch die ersten beiden Teile stehen noch bis zum 8. August 2023 kostenlos online zur Verfügung. Für alle die es eher mit dem britischen Original halten, gibt es aktuell im Free-TV alle 007-Teile bei ProSieben, sowie demnächst – fast alle – im Pay-TV bei Sky.

