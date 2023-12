„Ein Herz für Kinder“-Spendengala heute abend live im TV

Live-Sendung mit Bryan Adams und vielen mehr: Die traditionsreiche TV-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ bietet an diesem Samstag wieder eine große Zahl von Stars auf.

Johannes B. Kerner kann in der ZDF-Livesendung ab 20.15 Uhr auf mehr als 80 prominente Gäste zählen, wenn er deutsche und internationale Hilfsprojekte vorstellt und Geld für Kinder in Not sammelt.

Katja Krasavice heute bei TV-Gala „Ein Herz für Kinder“ im Telefoneinsatz

Katja Krasavice, bekannt als Rapperin und „DSDS“-Jurorin im TV bei RTL, ist bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ heute fürs ZDF im Telefoneinsatz. ©RTL

Wie wichtig jede Spende ist, zeigen unter anderem Katarina Witt, Wladimir und Vitali Klitschko, Verona Pooth sowie Anna Loos, die die Patenschaften für je eines der Spendenprojekte aus aller Welt übernommen haben. An den Spendentelefonen sitzen unter anderen Jan Josef Liefers, Luise Bähr, Julia Beautx, twenty4tim, Valerie Niehaus, Katja Krasavice, Henry Maske, Tahnee und Sophia Thomalla.

Bryan Adams, Michelle Hunziker und Roland Kaiser singen

Weiter werden aus der Politik Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sowie Bundesfinanzminister Christian Lindner erwartet. Für musikalische Unterhaltung sorgt zum Beispiel Bryan Adams. Aber auch Michelle Hunziker und Roland Kaiser erwärmen die Herzen im Duett mit „Baby, it’s cold outside“. (dpa/bey)