Eishockey: DEL-Auftakt München – Düsseldorf heute live und kostenlos

„30 Jahre DEL“: Die Telekom hat zum großen Eishockey-Jubiläum einiges in petto – das Eröffnungsspiel gibt es zum Beispiel heute kostenlos live zu sehen.

Startschuss zur neuen Saison ist die Partie des Deutschen Meisters EHC Red Bull München gegen Düsseldorfer EG am 14. September ab 19 Uhr, die Eishocky-Fans kostenlos und ohne Registrierung bei MagentaSport verfolgen können.

Die Telekom hält die Rechte bis zur Saison 2027/2028 und zeigt bei MagentaSport seit 2016 alle 364 Hauptrunden-Spiele und alle Spielen der Playoffs live. Zusätzlich zu den Einzelspielen zeigt MagentaSport auch weiterhin jeden Freitag alle Spiele in der Konferenz.

30 Jahre DEL – MagentaSport zeigt historische Eishockey Höhepunkte

Im Gegensatz zum Basketball, der auf Vereinsebene zum neuen Konkurrenten Dyn abwanderte, konnte MagentaSport die Eishockey-Bundesliga DEL halten© Telekom

Der Regel-Spieltag in der Saison 2023/2024 wird donnerstags um 19.15 Uhr eröffnet, die Konferenz am Freitag startet mit 6 Partien mit Sendebeginn um 19 Uhr und Bully um 19.30 Uhr. Der nächste Spieltag läuft jeweils an Sonntagen, an dem MagentaSport ab 13.45 Uhr auf Sendung geht und die Fans mit Bullyzeiten um 14 Uhr, 15.15 Uhr, 16.30 Uhr und 19 Uhr bis zu 8 Stunden non-stop Eishockey live verfolgen können. In der Hauptrunde wurden darüber hinaus erstmals 4 Topspiele auf den Samstagabend verlegt.

Zur neuen Saison zeigt MagentaSport anlässlich des Jubiläums „30 Jahre DEL“ jede Woche ausgewählte Szenen und Highlights aus einer vergangenen Spielzeit. Zum Auftakt ab 14. September gibt es ein „Best of“ der Premieren-Saison 1994/95.