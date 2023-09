MagentaSport: Telekom will Eishockey-Berichterstattung ausbauen

Anzeige

Die Telekom kündigte am Dienstag an, zum Start der neuen Eishockey Saison die Berichterstattung auf MagentaSport weiter ausbauen zu wollen.

Am 14. September startet MagentaSport in das Programm zur Penny-DEL-Saison mit dem Meister München gegen Düsseldorfer EG um 19 Uhr live und kostenlos. MagentaSport will dabei seine Eishockey-Berichterstattung in über 1000 Livestunden ausbauen. Die Telekom spricht dabei von noch mehr Informationen rund um die Spiele, die 14-tägige Eishockey Show und anlässlich des 30-jährigen DEL-Bestehens regelmäßig Rückblicke auf die Highlights der Historie.

Daneben kündigt die Telekom die Wiedereinführung der Cable Guys in ausgewählten Spielen an, um unmittelbare Eindrücke vom Eis zu liefern. Geplant ist ein Einsatz ein Mal im Monat, beginnend mit dem Eröffnungsspiel am 14. September. Zudem soll MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner die Zielgruppe mit einem neuen Social-Media-Format erweitern. Vor und nach den Live-Spieltagen sollen sich alle Kunden auf News, Features und Hintergrundberichte in Sendungen wie „Die Eishockey Show“ freuen können.

Neue Verbesserungen bei MagentaSport zur Eishockey Saison

Zusätzlich will die Telekom die grafische Umsetzung der Echtzeitdaten und -statistiken von Spiel- und Spieler-Infos verbessern. Auch die Übertragungstechnik bei den Live-Spielen will man aufwerten. In den nächsten Monaten soll sie daneben auch die Qualität des Videobeweises erhöhen. Abschließend erklärt die Telekom, gemeinsam mit der DEL die Digitalisierung des Spielbetriebs und der Videoverarbeitung vorantreiben zu wollen. Noch bis zur Saison 2027/28 hält die Telekom die Rechte der DEL.

Die Live-Übertragungen der Telekom

Der Regel-Spieltag soll in der kommenden Saison immer donnerstags um 19.15 Uhr eröffnet werden. Die Konferenz am Freitag startet mit sechs Partien mit Sendebeginn um 19 Uhr und Bully um 19.30 Uhr, erklärt die Telekom. Der nächste Spieltag läuft laut Anbieter dann jeweils an Sonntagen, an dem MagentaSport ab 13.45 Uhr auf Sendung geht und die Fans mit Bullyzeiten um 14 Uhr, 15.15 Uhr, 16.30 Uhr und 19 Uhr bis zu 8 Stunden non-stop Eishockey live verfolgen können, heißt es in der Ankündigung. In der Hauptrunde wurden laut Anbieter darüber hinaus erstmals 4 Topspiele auf den Samstagabend verlegt.

