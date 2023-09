Fernsehgarten: Kiwi lädt heute zum Saisonfinale – sinkende Quoten

Anzeige

Andrea „Kiwi“ Kiewel präsentiert ein letztes Mal für 2023 Musik und Gäste in Mainz, nächsten Sonntag folgt dann der „ZDF-Fernsehgarten on Tour“ aus Hamburg.

Zum Saisonfinale ruft Kiwi dem Publikum ein beherztes „O’zapft is!“ aus im ZDF-„Fernsehgarten“. Bei der zünftigen Oktoberfestparty sind voXXclub, Die Draufgänger, Nicki, Mountain Crew, Münchner Zwietracht, Troglauer, Königlich Bayrisches Vollgas Orchester, Max Weidner, D’Hundskrippln, Tammy, Karin & da Hefter, Florian Weiss, Nadine Krüger, Lena Kesting und Armin Roßmeier ihre Gäste. Doch wie gut lief die ZDF-Show dieses Jahr eigentlich?

Folgt man manchen Medien und Social-Media-Accounts, könnte man den „Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel für ein stets in allen Details zu kritisierendes Kulturgut halten. Der oft heiß kommentierte ZDF-„Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel hat 2023 eine geringere Reichweite und Einschaltquote verzeichnet als im besonders erfolgreichen vergangenen Jahr. Am Sonntag (24.9.) endet – einen Tag nach dem kalendarischen Herbstanfang – die Saison der regulären Ausgaben vom Sendezentrumgelände in Mainz.

Diese Saison erreichten die bislang 18 ZDF-Fernsehgarten-Ausgaben (ohne das Best-of vom 6. August) im Schnitt 1,69 Millionen Zuschauer, wie das ZDF der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das entsprach einem durchschnittlichen Marktanteil von 17,0 Prozent.

Florierten Kiwi und ihr ZDF-„Fernsehgarten“ auch 2023?

Zum Vergleich: 2022 kamen die 19 Ausgaben im Schnitt auf 1,95 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,5 Prozent.

Das bedeutet also, dass der Fernsehgarten etwa 13 Prozent bei der Reichweite verlor (etwa 250.000 Zuschauer weniger im Schnitt), beim Marktanteil aber nur etwa 8 Prozent (1,5 Prozentpunkte weniger).

Zur Erklärung: Die gesellschaftliche Entwicklung, dass allmählich immer weniger Menschen linear fernsehen, kann bei geringerer Reichweite durchaus fast gleichbleibende oder manchmal sogar höhere Marktanteile und Quoten als in früheren Jahren bedeuten.

„Ihr Gute-Laune-Garant am Sonntagvormittag“ bewirbt das ZDF seine Freiluftveranstaltungsreihe, die es seit 1986 gibt. Im Jahr 2000 übernahm die heute 58-jährige Andrea Kiewel die Sommershow, die zuvor unter anderem Ilona Christen und Ramona Leiß moderiert hatten.

Der ZDF-„Fernsehgarten“ emotionalisiert und wird, wie sonst nur wenige TV-Sendungen, gern diskutiert im Netz – seien es die Moderationen von Kiwi, die Garderobe von Promis oder die Auswahl der Gäste und Themen an sich.

Diesen Sonntag ist ab 12 Uhr die letzte reguläre Show angesagt. Aber auch in diesem Jahr geht die Show, wie erwähnt, wieder auf Tour. Am 1. und 8. Oktober präsentiert Kiewel demnach Musik, Artistik, Service aus zwei Beachclubs an den St.-Pauli-Landungsbrücken.