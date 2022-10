Formel-1-Abgesang bei RTL inklusive ergreifender „Schumi“-Doku von Netflix

Anzeige

Bei RTL fällt Mitte November der große Formel-1-Vorhang – zumindest für dieses Jahr, sehr wahrscheinlich aber für immer.

RTL nimmt Abschied von der Formel 1 – schon wieder! Denn bereits 2020 sah es ja danach aus, dass der Rennzirkus ohne den Kölner Privatsender weiterginge. DIGITAL FERNSEHEN berichtete mit einigen interessanten alten Fotos aus der Anfangszeit von RTL in der Formel 1. Dann die überraschende Wende:

Der größtenteils Pay-TV-exklusive neue TV-Vertrag von Sky sah vor, vier Rennen auch im Free-TV zeigen zu müssen. Und da Sky Sport News im Sommer 2021 wieder die Biege Richtung Bezahlfernsehen machte, musste für die Laufzeit des nun auslaufenden Vertrags ein externer Partner gefunden. RTL war im handumdrehen wieder zurück in der Königsklasse des Motorsports.

Neuer Formel-1-Vertrag schließt weiteres RTL-Engagement quasi aus

Auch für RTL-„Boxenluder“ Kai Ebel schlägt demnächst das letzte Stündlein. Bild: © RTL / Foto: Lukas Gorys

Zwei Jahre später sieht die Situation nun anders aus. Sky konnte sich mittlerweile noch exklusivere TV-Rechte sichern (Anm.: nur noch ein evtl. Rennen in Deutschland müsste, so es bis 2027 überhaupt wieder zu einem kommen sollte, ins Free-TV sublizenziert werden). RTL hat sich auf der anderen mit umfangreichen Fußball-TV-Rechten und zuletzt auch noch der nordamerikanischen Football-Liga NFL ausgestattet. Ziemlich ausgeschlossen also, dass man über die Formel-1-Saison 2022 hinaus, Interesse an der Formel 1 hat.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Brasilien-Grand-Prix am 13. November nun wohl wirklich den Abschied von der Formel 1 darstellen wird. Hierzu hat sich RTL nun etwas besonderes einfallen lassen: Die Netflix-Dokumentation „Schumacher“ über Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wird an ebenjenem Sonntag (13. November) erstmals im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Bewegende Schumi-Doku von Netflix als Free-TV-Premiere

Das knapp zweistündige Werk über die Karriere des siebenmaligen Champions, in dem auch Wegbegleiter, Freunde und Familie zu Wort kommen, soll um 21.15 Uhr nach der Übertragung des Großen Preises von Brasilien gesendet werden.

Michael Schumacher lebt seit seinem Skiunfall Ende 2013 mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma von der Öffentlichkeit abgeschirmt.

