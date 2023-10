Fußball-Überblick: Live-Spiele bei DAZN, ARD, Youtube und Nitro

Anzeige

Fußball gibt es stets reichlich im Stream und TV – diese Woche unter anderem bei DAZN, der ARD, Youtube und FIFA+. Die wichtigsten Spiele und deren Live-Termine im DF-Überblick:

Montag, 16. Oktober

Bevor die A-Nationalmannschaft in den Vereinigten Staaten ihr zweites Testspiel bestreitet, treten heute auch die U20-Junioren in einem Freundschaftskick gegen Tschechien an. Das Spiel gibt es live und kostenlos auf dem DFB-Youtube-Kanal zu sehen, Anpfiff ist um 18 Uhr.

Ruhrpott-Derby der Frauen

Im Free-TV bei Sport1 kreuzen derweil der MSV Duisburg und die SGS Essen im weiblichen Ruhrpottderby die Klingen. Hier geht es um 19.30 Uhr los. Das Spiel ist ebenfalls bei MagentaSport und DAZN Rise live zu sehen.

Die spannendste Begegnung der EM-Quali an diesem Montagabend sind am ehesten das Aufeinandertreffen der Griechen und Niederlander im direkten Kampf ums Endrundenticket (live ab 20.45 Uhr bei DAZN). Auch Österreich kann in Aserbaidschan den letzten Schritt Richtung Europameisterschaft schaffen, ein Sieg in Baku vorausgesetzt (ebenfalls live bei DAZN, Anstoß 18.45 Uhr).

Dienstag, 17. Oktober:

Am Dienstag kommt es in der Quali zur Neuauflage des EM-Finals der letzten Endrunde. Titelverteidiger Italien empfängt England (ab 20.45 Uhr live bei Nitro, RTL+ und DAZN). In einem Freundschaftsspiel stehen sich außerdem Frankreich und Schottland ab 21 Uhr live bei DAZN gegenüber.

Mexiko – Deutschland live im Free-TV, aber nachts

Mittwoch, 18. Oktober

Das DFB-Länderspiel gegen Mexiko ist hingegen nur etwas für Nachteulen. Erst um 2 Uhr in der Nacht auf Mittwoch erfolgt der Anstoß live im Ersten. Mit dem WM-Quali-Spiel der Südamerika-Gruppe zwischen Ecuador und Kolumbien kann man kostenlos auf FIFA+ die Wartezeit ab 1.30 Uhr noch etwas verkürzen. Mit Länderspielen ist ab Mittwoch dann aber erst einmal Schluss. In den Playoffs zur Frauen-Champions-League stehen jedoch noch entscheidende Rückspiele für Eintracht Frankfurt (ab 18.30 Uhr bei Slavia Prag) und den VfL Wolfsburg (ab 18.45 Uhr zu Hause gegen Paris FC) an. DAZN überträgt jeweils live.

Donnerstag, 19. Oktober

Am Donnerstag gibt es Live-Fußball lediglich aus Argentinien über Sportdigital Fussball und OneFootball.

Freitag, 20. Oktober

Diesen Freitag steht dann wieder Bundesliga auf dem Programm. Der BVB empfängt Werder Bremen (live ab 20.30 Uhr bei DAZN) in der ersten und Hannover 96 den 1.FC Magdeburg (18.30 Uhr live bei Sky) unter anderem in der zweiten Liga.

Bayern bei Sky, Dortmund bei DAZN

Samstag, 21. Oktober

Das Merseyside-Derby zwischen Jürgen Klopps FC Liverpool und dem Stadtrivalen FC Everton eröffnet den Fußball-Samstag auf Sky, wo die fünf 15.30-Uhr-Begegnungen ebenso zu sehen sind wie das Topspiel Mainz 05 – FC Bayern, um 18.30 Uhr.

Sonntag, 22. Oktober

Am Sonntag versucht schließlich der 1.FC Köln im Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach seinen ersten Saisonsieg zu feiern (15.30 Uhr live auf DAZN). Nach dem Bundesliga-Spieltaggsabschluss von Heidenheim und Augsburg (ab 17.30 Uhr) macht das traditionsreiche Duell zwischen AC Mailand und Juventus Turin um 20.45 Uhr ebenfalls live bei DAZN einen Deckel auf die Fußball-Woche.