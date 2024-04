Genial witzig: Neues Hugon Egon Balder-Format heute bei RTLZwei

Ab heute zeigt RTLZwei nach „Genial daneben“ die Comedyshow „Genial witzig“ – das neue Format mit Entertainer Hugon Egon Balder.

Der Donnerstagabend bei RTLZwei startet mit einer unterhaltsamen Ratepartie bei „Genial daneben“ um 20.15 Uhr. In dieser Woche grübeln Newcomer Nico Stank sowie die Urgesteine der Sendung Mirja Boes, Matze Knop, Wigald Boning und Hella von Sinnen an den Fragen von Moderator Hugo Egon Balder. Von Anekdoten wie der Trennung einer TV-Reporterin wegen einer Fitness-App bis hin zur Logik hinter der Anzahl verkaufter Unterhosen – alles wird aufgedeckt und diskutiert.

RTLZwei am Donnerstag mit „Genial daneben“ und „Genial witzig“

Mit „Genial daneben“ startet der Donnerstag-Abend, im Anschluss ist „Genial witzig“ neu im Programm. © RTLZWEI / Frank Hempel

Anschließend startet Moderator Hugo Egon Balder mit seiner neuen Comedyshow „Genial witzig – Das große Witze-Battle“. In entspannter Stammtisch-Atmosphäre treten in jeder Folge vier Comedians in verschiedenen Kategorien gegeneinander an, so RTLZwei. Ihr Ziel: Das Publikum mit Lachern zu versorgen und am Ende die begehrte Frosch-Trophäe zu ergattern.

In der ersten Episode treten Janine Kunze, Ingo Appelt, Guido Cantz und Markus Krebs gegeneinander an. Ins Battle gehen Witze aus dem Schlafzimmer, dem Straßenverkehr und dem Berufsleben. Doch wer kennt die besten Witze und kann sich damit die meisten Frösche sichern? Das erfährt das Publikum bei „Genial Witzig“ am Donnerstag, um 21.15 Uhr.