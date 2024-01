Handball-EM 2024: Top-Quoten zum Auftakt im TV

Deutschlands Handballer sorgen für gute Quoten: Bei ihrem Traumstart in die Heim-EM 2024 ein Millionen-Publikum vor den Fernsehgeräten begeistert.

7,6 Millionen Menschen verfolgten am Mittwochabend im ZDF den überzeugenden 27:14-Sieg der DHB-Auswahl gegen die Schweiz. Das bescherte dem Sender die Top-Einschaltquote des Tages und einen Marktanteil von 28,8 Prozent.

Handball-EM-Auftakt 2024 erreicht auch bei jungem TV-Publikum gute Quoten

Auch der Anteil der jüngeren Zuschauer und Zuschauerinnen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren konnte sich mit 2,03 Millionen sehen lassen. Dies bedeutete einen Marktanteil von sogar 31,9 Prozent.

Das zweite Vorrundenspiel in der Gruppe A bestreitet die DHB-Auswahl am Sonntag gegen Nordmazedonien in Berlin, wo es zwei Tage später zum Abschluss der ersten Turnierphase zum Duell mit Rekord-Weltmeister Frankreich kommt.