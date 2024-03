„Helgoland 513“: Dystopische Serie ab heute bei Sky

Die hochkarätig besetzte Drama-Serie „Helgoland 513“ feiert heute bei Sky ihre TV- bzw. Streaming-Premiere.

Die Serie „Helgoland 513“ (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) spielt in einem fiktiven Jahr 2039. Nach einer globalen Apokalypse haben sich die namensgebenden 513 Menschen auf der deutschen Hochseeinsel Helgoland verschanzt und müssen sich nun in der veränderten Welt zurecht finden. Dabei gilt es in Anbetracht sowohl innerer Konflikte als auch äußerer Bedrohungen zu überleben. Die Gemeinschaft auf der Insel ist dabei nach strikten Kriterien organisiert um die wenigen vorhandenen Ressourcen zu verteilen. Ein unmenschliches „social-ranking“ System bestimmt daher das Leben auf der Insel. Neben dem einzigen Arzt, sind die Anderen damit beschäftigt, um einen besseren Platz auf der Insel-Rangliste und damit um ihr Überleben auf der Insel zu kämpfen. Auch von außen kommt eine Bedrohung: eine gefährliche Gruppe bereitet sich auf dem Festland darauf vor, die Insel zu erobern.

Neben Martina Gedeck als strenger Insel-Chefin ist die Serie „Helgoland 513“ unter Anderem mit Alexander Fehling, Samuel Finzi oder Antje Traue hochkarätig besetzt. Die Regie führte Robert Schwentke nach einer Idee von Veronica Priefer und Florian Wentsch. Gedreht wurde auf Sylt und Amrum sowie in Berlin und Hamburg. Die Serie, von Sky als High-End-Dramaserie beworben, wurde von UFA Fiction im Auftrag von Sky Studios produziert.

Ab dem 15. März 2024 ist die komplette Staffel von „Helgoland 513“ exklusiv bei Sky und auf dem Streamingdienst Wow abrufbar. Zusätzlich bietet Sky ein klassisches TV-Ausstrahlungsformat: jede Woche laufen ab heute, dem 15. März, immer freitags um 20.15 Uhr zwei neue Folgen auf Sky One. Insgesamt umfasst die Serie sieben Folgen. Am 5. April wird es entsprechend zum Serienfinale nur die Abschlussfolge zu sehen geben.

