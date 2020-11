Heute bei Sky: „Her Story“ mit Barbara Schöneberger

Anzeige

Heute startet bei Sky „Her Story“ mit einer zweiteiligen Doku über Entertainerin Barbara Schöneberger.

In dem neuen Doku-Format werden verschiedene Frauen porträtiert. Die einzelnen Protagonistinnen aus Deutschland und Österreich sollen dabei Einblicke in ihren beruflichen und privaten Alltag gewähren. Sky verspricht dabei lustige, nachdenkliche, glamouröse, aber auch sehr emotionale, ehrliche und authentische Momente. Für 2021 sind bereits weitere Episoden geplant.

Barbara Schöneberger bekommt zum Auftakt der neuen Show gleich zwei Folgen spendiert. Bereits seit November 2019 wird die Moderatorin, Entertainerin, Autorin und Musikerin von einem Filmteam für „Her Story“ begleitet. So führt das Sky-Original unter anderem auf den GQ Award in Berlin, zu Redaktionssitzungen des „Barbara“-Magazins, zu Cover Shootings oder auch hinter die Kulissen der NDR Talkshow, zu einem Interview mit Til Schweiger und einem Duett mit Robbie Williams. Neben Schöneberger sollen laut Sky aber auch Kollegen wie Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Hubertus Meyer Burckhardt sowie ihre Eltern zu Wort kommen.

Die ersten beiden Teile der Doku-Reihe sind am 24. November und am 1. Dezember jeweils um 21.50 Uhr auf Sky One, Sky Ticket, Sky X (in Österreich) und auf Abruf via Sky Q zu sehen.

Die Ausstrahlungstermine von „Her Story“ im Überblick:

24. November: Barbara Schöneberger Teil 1

1. Dezember: Barbara Schöneberger Teil 2

8. Dezember: Sarah Wiener

15. Dezember: Stefanie Giesinger

22. Dezember: Anna Loos

29. Dezember: Best Of