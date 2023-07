ARD, ZDF und Sport1 teilen Hockey-EM: Trotzdem TV-Abstinenz

Anzeige

Im wahrsten Sinne des Wortes: So was sieht man auch nicht alle Tage. ARD, ZDF und Sport1 haben die Übertragungsrechte an den Hockey-EMs der Frauen und Herren untereinander aufgeteilt, zeigen aber (nahezu) nichts im TV.

ARD und ZDF übertragen die deutschen Spiele bei den EuroHockey Championships 2023 (18. bis 27. August), der ersten Hockey-EM in Deutschland seit zwölf Jahren. Die Partien der deutschen Nationalmannschaften werden in der Vorrunde und im möglichen Halbfinale im Livestream auf sportstudio.de, auf sportschau.de sowie in den Mediatheken von ARD und ZDF gezeigt.

Sport1 hat sich wiederum alle 40 Spiele der Hockey-EMs der Damen und Herren gesichert, jedoch nicht fürs Free-TV, sondern die Streaming-Plattform Sport1 Extra. Wer bereit ist, einen extra-eingerichteten Turnierpass für rund 20 Euro zu erwerben, kann dort sämtliche Partien live verfolgen.

Online-only: Die Hockey-EM könnte unter Umständen überhaupt nicht im TV zu sehen sein.

Nur Hockey-EM-Endspiele mit deutscher Beteiligung live im TV

Im TV gibt es nur in einem Fall Live-Übertragungen der Doppel-Heim-EM aus Mönchengladbach zu sehen. Sollten die deutschen Teams die Finalspiele erreichen, gibt es diese live im linearen Programm von ARD und ZDF zu sehen. Die Frauen im Ersten, die Herren im Zweiten.

Beide Nationalmannschaften gehen als amtierende Vize-Europameister in das Heim-Turnier. In der Zwischenzeit wurden die Frauen bei der letzten WM respektable Vierte, die Männer Anfang des Jahres sogar Weltmeister. Die Spielpläne beider Wettbewerbe sind auf dieser Seite einzusehen.

