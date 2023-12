„Hotel Mondial“ wird abgesetzt: Heute läuft die letzte Folge im TV

Die deutsche Vorabendserie „Hotel Mondial“ wurde schon nach zwei Staffeln wieder abgesägt. Heute wird die letzte Episode ausgestrahlt. Die Fans zeigen sich empört.

Mit der Serie „Hotel Mondial“ wollte das ZDF sein Vorabendprogramm neu gestalten und eine Alternative zur allseits präsenten Krimikost anbieten. Bereits zum Serienstart im Februar berichtete DIGITAL FERNSEHEN über die neuen Ansätze. Schauplatz ist ein Luxushotel in Schwerin, das die neue Chefin Eva de Vries (Gesine Cukrowski) völlig neu aufstellen und einrichten will. In diesem Zuge haben auch die Angestellten allerlei private wie berufliche Hürden zu überwinden. Dabei hatte sich „Hotel Mondial“ den aktuell heiß debattierten Gesellschaftsfragen verschrieben und Themen wie Rassismus, Sexismus und andere soziale Ungerechtigkeiten in den Vordergrund gerückt.

Die letzte Folge „Hotel Mondial“ läuft heute im ZDF-Vorabendprogramm

© ZDF / Marc Still – Bruce Darnell, den die meisten wohl als ehemaligen Juror von „Germanys Next Topmodel“ an der Seite von Heidi Klum in Erinnung haben, spielt in „Hotel Mondial“ einen Gast, der auf der Suche nach einem Geschenk ist

Doch die Fans stehen nun vor der bitteren Ernüchterung, dass „Hotel Mondial“ nach gerade einmal zwei Staffeln wieder abgesetzt wird. Das ZDF begründet diese Entscheidung mit den zu geringen Einschaltquoten. Es fehle einfach das breite Interesse beim Publikum. Das Finale der zweiten Staffel wird nun also auch der endgültige Abschluss der Serie sein. Heute am 27. Dezember um 19.25 Uhr zeigt das ZDF die letzte Folge von „Hotel Mondial“, die auch bereits in der ZDF-Mediathek abrufbar ist.

Fans hoffen trotzdem auf eine Fortsetzung

Befürworter von „Hotel Mondial“ kritisieren das frühzeitige Ende. Für die Figuren gebe es noch eine Menge spannendes Potenzial zur Weiterentwicklung. Vor allem aber habe sich die Serie nach der Meinung der Fans wichtigen Themen gewidmet, die sonst zu wenig Raum im deutschen Fernsehen erhielten. Dazu gehören u. a. die starken Frauenfiguren sowie die Darstellung einer queeren Liebesgeschichte. Im Zuge der Entrüstung wurde sogar eine Online-Petition ins Leben gerufen, um die Serie vielleicht doch noch zu retten.