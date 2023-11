„Hubert ohne Staller“: Neue Staffel startet heute im Ersten

Anzeige

„Hubert ohne Staller“, die erfolgreiche Polizei-Vorabendserie mit Christian Tramitz, geht ab heute in die 11. Staffel, zudem steht schon die nächste Staffel und ein Fernsehfilm zu Neujahr an.

Zwölf neue Folgen „Hubert ohne Staller“ bieten wieder Krimiunterhaltung im Voralpenland mit Christian Tramitz. Ab heute, dem 1. November, beginnt die elfte Staffel auf dem gewohnten Sendeplatz um 18.50 Uhr im Ersten. Zu Neujahr zeigt Das Erste zudem den Fernsehfilm „Hubert ohne Staller: Dem Himmel ganz nah“ am 3. Januar 2024 um 20.15 Uhr. Es ist die vierte 90-minütige Fernsehauskopplung der Vorabendserie. Die 12. Staffel wurde Ende Oktober dieses Jahres ebenfalls schon fertig gedreht.

„Hubert ohne Staller“ macht nach bewährtem Konzept in der 11. Staffel weiter

In der brandneuen elften Staffel von „Hubert ohne Staller“ muss das bewährte Team auf dem Revier in Wolfratshausen wieder diversen mörderischen Finten auf die Spur kommen. Die Polizisten Hubert und Girwidz (Christian Tramitz und Michael Brandner) ermitteln wie gewohnt unter der Aufsicht von Revierchefin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau), unterstützt vom Kollegen Martin Riedl (Paul Sedlmeir) und Christina Bayer (Mitsou Jung). Nicht zu vergessen sind Gerichtsmedizinerin Dr. Caroline Fuchs (Susu Padotzke) und Yazid (Hannes Ringlstetter), der noch immer das „Cafe Rattlinger“ führt.

Anzeige

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

So verschwindet zum Beispiel eine Leiche sang und klanglos aus der Pathologie und Sabine Kaiser muss sich mit einer lokalen Politikerin mit großen Ambitionen herumschlagen. Ein Toter ist in einen Teppich eingewickelt und bringt die Polizisten auf den Geschmack von Life Coaching. Die vermeintliche Inhaberin eines Start-Ups sitzt tot auf einer Bank am Starnberger See. Zudem findet Christina Bayer ihren toten Tennislehrer im Tennisclub und hat den Täter nur knapp verpasst. Unterdessen darf Riedl seine Fähigkeiten nicht nur als Aushilfslehrer, sondern auch als Hundesitter unter Beweis stellen. Hubert und Girwidz müssen des Weiteren in einem zwielichtigen Motorradclub ermitteln und sind dabei auf die Hilfe von Yazid angewiesen.

Mord auf der Grenze im Fernsehfilm

Im Fernsehfilm „Hubert ohne Staller: Dem Himmel ganz nah“ zum bevorstehenden Neujahr werden Hubert und Girwidz auf einer gemeinsamen Urlaubs-Bergtour am Grenzstein 147, dem südlichsten Punkt Deutschlands, mit zwei Leichen konfrontiert. Eine liegt auf der deutschen, die andere auf der österreichischen Seite. Der Versuch, den Toten auf der deutschen Seite über die Staatsgrenze hinüberzurollen, wird von der österreichischen Alpinpolizei verhindert. Beide Ermittlerpaare beschließen, sich erst einmal um „ihre“ Leiche zu kümmern. Doch Revierchefin Sabine Kaiser und der Polizeichef der Österreicherinnen David Pichler ordnen an, dass die beiden Duos bei den Ermittlungen kooperieren müssen.

Quelle: ARD