Jochen Busse feiert diese Woche Comeback bei „7 Tage, 7 Köpfe“

Nach der Wiederbelebung von „7 Tage, 7 Köpfe“ soll diese Woche das Show-Urgestein Jochen Busse in das Format zurückkehren.

Jochen Busse hatte einst das Original von „7 Tage, 7 Köpfe“ lange Zeit moderiert, das damals von Rudi Carrell entwickelt wurde und 1996 bis 2005 ein großer Quotenerfolg im deutschen Fernsehen war. Im Februar wagte RTL eine Wiederbelebung des Formats mit Moderator Guido Cantz. In der Auftaktshow am 3. Februar waren unter anderem die Comedy-Größen Mirja Boes, Chris Tall und Torsten Sträter zu Gast (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Mittlerweile hatte die wiederaufgelegte Show allerdings mit schwächelnden Quoten zu kämpfen.

Ein Ass scheint der Sender nun im Ärmel zu haben: Für die Ausgabe am 19. März soll nämlich der inzwischen 81 Jahre alte Jochen Busse sein großes TV-Comeback feiern und in der Show auftreten. Das berichtete die „Bild„-Zeitung zuerst. Im Interview mit dem Blatt äußerte sich der Moderator positiv über seinen Nachfolger Guido Cantz. Busse hatte sich in den vergangenen Jahren aus dem Fernsehgeschäft weitgehend zurückgezogen. Ob es nun bei diesem einmaligen Cameo-Autritt bleibt oder ob Busse noch öfter bei „7 Tagen, 7 Köpfe“ auftreten wird, scheint derzeit noch in den Sternen zu stehen.