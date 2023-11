Joko und Klaas: Schatzsuche-Gewinner steht fest

Anzeige

Nach einer Woche des Rätselratens mit Joko und Klaas ist die Millionen-Schatzsuche am Dienstagabend geendet – mit einem Gewinner und einer Rekordzahl an neu registrierten Stammzellenspendern.

Joko Winterscheidt wartete ab 20.15 Uhr mit dem Millionen-Koffer in einem Van bei Bobritzsch-Hilbersdorf in Sachsen. Während der Aufzeichnung von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ wurde die Live-Schalte in einer kleinen Ecke des Bildschirms weiter eingeblendet. Um 20.44 Uhr war es dann soweit: Die Show wurde unterbrochen und zum Koffer geschaltet, denn ein Schatzsucher war eingetroffen.

Tobias aus Sachsen gewinnt Million von Joko und Klaas

Sichtlich nervös war Tobias, der im Ort wohnt und durch einen Twitch-Streamer auf die Lösung gekommen war. Mit zittrigen Händen kniete sich der der 33-jährige Gerüstbauer vor den Koffer und drehte an der Zahlenkombination. Doch zunächst hatte er Probleme, den Koffer zu öffnen. Er sei „völlig durch den Wind“. Joko versuchte, den Schatzsucher zu beruhigen. „Es ist alles gut, ich bin bei dir.“ Im zweiten Anlauf klappte es, der Koffer ging auf und es regnete Konfetti.

Tobias konnte sein Glück kaum fassen. „Ich muss das erstmal alles verarbeiten, das ist immer noch nicht angekommen. Meine Mutter wünscht sich einen Urlaub auf den Malediven, den werde ich ihr schenken.“

Direkt nach dem Millionen-Gewinn ging es für Tobias mit Joko zu „Late Night Berlin“ mit Klaas Heufer-Umlauf. In der Show wurde der frischgebackene Millionär gefeiert (siehe Video):

DKMS: 38.000 neue Stammzellenspender durch Schatzsuche

Doch nicht nur für Tobias hat sich durch die Schatzsuche das Leben verändert. Sondern hoffentlich auch das vieler Blutkrebs-Patientinnen und Patienten. Denn Joko und Klaas hatten im Zuge der Schatzsuche gemeinsam mit der DKMS und CosmosDirekt auch zur Registrierung als Stammzellenspender aufgerufen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Das Ziel von 10.000 Neuregistrierungen wurde bei weitem übertroffen. Die DKMS verzeichnete bis Dienstagabend über 38.000 angeforderte Registrierungssets – ein neuer Rekord.