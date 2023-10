Landtagswahl in Bayern: BR überträgt Schlagabtausch

Anzeige

In der Woche vor der Landtagswahl in Bayern will der BR Streitgespräche zwischen Spitzenpolitikern zur Primetime zeigen.

Anzeige

In den Gesprächsformaten des Bayerischen Rundfunks sollen sich eingeladene Spitzenkandidaten einen Schlagabtausch liefern, wie man der Programmankündigung entnehmen kann. In der ersten Ausgabe von „BR24 Wahl – Die Konfrontation“ am 3. Oktober treffen um 20.15 Uhr Ministerpräsident Markus Söder (CDU) und sein Herausforderer Ludwig Hartmann (Bündnis 90/Die Grünen) aufeinander. Insgesamt hat das Duell eine Dauer von 60 Minuten. Im Anschluss läuft eine Analyse der Diskussion in der Nachrichtensendung „BR24 TV“. Neben der Aussstrahlung im BR Fernsehen kann man das Format laut Sender auch auf BR24 im Stream und im BR24 Radio verfolgen.

Vierkampf im BR am Mittwoch

Ein weiterer Schlagabtausch folgt am 4. Oktober. Konkret soll es sich dabei um einen Vierkampf handeln, bei dem Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Martin Böhm (AfD), Florian von Brunn (SPD) und Martin Hagen (FDP) antreten. Die 75-minütige Sendung wird im Anschluss in „Kontrovers“ analysiert werden. BR-Chefredakteur Christian Nitsche übernimmt die Moderation am 3. Oktober gemeinsam mit Julia Büchler und am 4. Oktober mit Ursula Heller. Zu den Aussagen der Politiker will der BR laut eigenen Angaben auch einen Faktencheck liefern.

Quelle: BR