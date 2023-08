Leichtathletik-WM im TV: Eindrucksvolle Quoten trotz mauem Abschneiden deutscher Athleten

Anzeige

Einige Stars mussten absagen, andere enttäuschten: Aber auch ohne die großen Medaillengewinne stellt sich die Leichtathletik-WM für ARD und ZDF als Quoten-Garant heraus.

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft im Zweiten hat am Mittwochabend das größte TV-Publikum abgeräumt. 3,64 Millionen Menschen (17,7 Prozent) schalteten ab 19.30 Uhr dafür das ZDF ein.

Leichtathletik-WM am Dienstag und Mittwoch Maß der Dinge bei den Quoten

Freuen sich über hervorragende Quoten bei der Leichtathletik-WM: ARD und ZDF. Bildrechte: ARD/ZDF

Bereits am Samstag schalteten 1,82 Millionen Leute ein (9,6 Prozent), am Montag 3,31 Millionen (15,5 Prozent) – jeweils im ZDF. Am Sonntag setzte das Erste zwar zur Prime Time auf eine „Tatort“-Wiederholung am Dienstag fuhr der Sender mit der Leichtathletik-Weltmeisterschaft ebenfalls das meiste Publikum ab 20.15 Uhr ein: Sogar 4,30 Millionen (18,8 Prozent) sahen da zu.

ARD und ZDF übertragen abwechselnd

Diesen Donnerstag übernimmt wieder die ARD. Von 18.50 bis 20 Uhr sowie 20.15 bis 22 Uhr stehen unter anderem die Entscheidungen im Weitsprung der Männer (gegen 19.30 Uhr), im Hammerwurf der Frauen (20.15 Uhr), über 100 Meter und 400 Meter Hürden (Frauen, 21.25 Uhr und 21.50 Uhr) sowie die 400 Meter der Männer auf dem Programm. Neben den Übertragungen bei ARD und ZDF bietet auch Eurosport ein umfangreiches Programm rund um die Leichtathletik-WM.

