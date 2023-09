LOL Xmas Special: Das passiert im Comedy-Weihnachtsprogramm

Anzeige

Es wurde bereits gemunkelt, jetzt ist es offiziell: „LOL: Last One Laughing“ beschert seinen Fans dieses Jahr zur Weihnachtszeit ein Xmas Special. Wie üblich versuchen Comedy-Stars, nicht zu lachen – aber es gibt auch eine Neuerung.

Anzeige

Bei Prime Video steigt dieses Jahr eine besondere Weihnachtsfeier für alle Fans von „LOL: Last One Laughing“. Und zwar in Form einer XXL-Sonderfolge „LOL: Last One Laughing – XMAS Special“.

Michael Bully Herbig lädt dazu vier Teams ins LOL Bergchalet ein. Mit dabei sind Anke Engelke und Bastian Pastewka, Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan, Martina Hill und Kurt Krömer sowie Michelle Hunziker und Rick Kavanian.

Anders als in regulären Staffeln treten die Comedians im Xmas Special nicht alleine, sondern in Zweierteams an. Über drei Stunden versuchen sie, die Gegenspieler zum Lachen zu bringen, während sie jedes Zucken der eigenen Mundwinkel vermeiden. Das Preisgeld von 50.000 Euro geht wie immer an einen guten Zweck.

Der genaue Sendestart des LOL Xmas Specials wurde noch nicht bekannt gegeben. Die nächste reguläre Staffel, Nummer 5, hat Prime Video bereits für Ostern 2024 bestätigt.