MagentaTV zeigt Grammy Awards wieder kostenlos live

Die 64. Grammy Awards werden am 3. April verliehen. Künstler wie Taylor Swift, Justin Bieber oder Lady Gaga sind für die Academy-Trophäe nominiert. MagentaTV zeigt die Award-Show erneut kostenlos live.

Fans können sich auf Auftritte von BTS, Billie Eilish, Brothers Osborne, Lil Nas X, Brandi Carlile und Olivia Rodrigo freuen. Die Telekom zeigt den weltweit wichtigsten Musikpreis live und exklusiv in Deutschland. Die Show ist in der Nacht zum 4. April ab 2 Uhr (MESZ) bei MagentaMusik 360 sowie bei MagentaTV (Kanal 141 bei Standardbelegung) zu erleben. Eine Wiederholung gibt es am 4. April ab 20.15 Uhr beim Sender #dabeiTV auf MagentaTV und auf Abruf bei MagentaMusik 360. Danach ist die Show auf Abruf in der Megathek von Magenta TV verfügbar.

Spotlight auf Newcomern und Vielfalt der Branche

Mit sieben Nominierungen sind die Augen in diesem Jahr besonders auf Olivia Rodrigo gerichtet. Chancen auf mehrere der Top-Auszeichnungen haben auch Lil Nas X, Doja Cat und Billie Eilish. Durch die Gala führt „The Daily Show“-Moderator und Polit-Kommentator Trevor Noah live aus Las Vegas.

Musikindustrie im Wandel

Zum ersten Mal seit 30 Jahren entscheiden alle rund 12.000 Academy-Mitglieder über Nominierte und Gewinner*innen. Neuerungen warten auch in den Preis-Kategorien: In den vier renommiertesten Kategorien „Record of the Year“, „Album of the Year“, „Song of the Year“, und „Best New Artist“ sind statt bisher fünf nun zehn Künstler*innen nominiert. Dazu zähle auch auch Ed Sheeran, Justin Bieber oder ABBA.

Das sind die Grammys

Die Grammy Awards werden seit 1959 jährlich verliehen. Sie gelten als höchste Auszeichnungen der Musikbranche. In den 86 Kategorien werden Sänger, Komponisten, Produktionsleitern und Tontechniken ausgezeichnet. Der Preis wird von der National Academy of Recording Arts and Sciences vergeben. Seit 1973 werden Interpreten mit besonderer historischer oder qualitativer Bedeutung ebenfalls in die „Grammy Hall of Fame“ aufgenommen. 2022 findet die Verleihung aufgrund der Covid-Situation nicht wie gewohnt im Januar, sondern am 4. April statt.

Quelle: Telekom; Redaktion: Richard W. Schaber