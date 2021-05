Anzeige

Am heutigen Dienstag findet das Rückspiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain im Halbfinale der Champions League statt. Sky und DAZN übertragen das Spiel live.

Weil Manchester City das Hinspiel in Paris nach schlechter erster Hälfte im zweiten Durchgang noch drehen und mit 2:1 für sich entscheiden konnte, muss PSG also die zwei Auswärtstore des englischen Teams aufholen. Dass das Team um Superstar Neymar seine Auswärtsspiele in der Champions League erfolgreich gestalten kann, zeigten die letzten beiden Termine in Barcelona und München, die beide gewonnen wurden. Manchester City ist zumindest national gerade nicht mehr gefordert und hat dieses Wochenende den Meistertitel beinahe schon feiern können. Dass die Guardiola-Mannschaft auf dem Weg zur englischen Meisterschaft noch stolpert, glauben die Wenigsten. Möglicherweise hilft das dem Team sich auf einen Erfolg in der Champions League zu fokussieren.

Heute kommt es also um 21 Uhr gewissermaßen zum „Derby des Persischen Golfs“, da auf der englischen Seite Abu Dhabi, auf der anderen Seite Katar mit oftmals astronomischen Summen die jeweiligen Teams erst zu nationalen Serienmeistern und Dauerbesuchern in der Champions League formten – Probleme wegen des Financial Fair Play inbegriffen. Dass die beiden Emirate nicht gerade freundschaftliche Beziehungen pflegen gibt dem Ganzen auch eine Bedeutung abseits des Sports. Auf dem Platz ist Manchester City als Heimteam im Vorteil und konnte insbesondere in der zweiten Hälfte des Hinspiels überzeugen, Paris muss mindestens zwei Auswärtstore schießen.

Im Sky-Studio begrüßt Moderator Michael Leopold die Sky-Experten Didi Hamann und Dennis Aogo sowie Analyse-Experte Erik Meijer, das Spiel wird Kai Dittmann kommentieren. Neben der Live-Übertragung bietet Sky Q auch die „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion, mit der Schlüsselmomente jederzeit per Knopfdruck abgerufen werden können. Die Übertragung auf Sky Sport 1 beginnt um 20 Uhr. Bei DAZN geht es um 20.30 Uhr los.

