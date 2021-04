Mehrere Sender mit Sonderprogramm zu Prinz Philips Tod

Anzeige

Prinz Philip ist tot: Auf mehreren Kanälen von ARD bis History Channel wurde daher kurzfristig ein Sonderprogramm anberaumt.

RTL verlängerte kurzerhand sein Magazin „Punkt 12“ um Stunden, als in den Mittagsstunden des heutigen 9. Aprils die Kunde vom Tod Prinz Philips die Runde machte. Der Ehemann der Queen wurde stolze 99 Jahre alt. Im weiteren Verlauf des Tages ist zunächst kein weiteres Sonderprogramm bei dem Privatsender im TV geplant. Es gibt aber ab 17 Uhr eine Sondersendung als Livestream.

Zum Tod von Prince Philip sendet @DasErste um 22:15 Uhr einen Nachruf. Darin erinnert Rolf Seelmann-Eggebert an das Leben des Ehemanns von Queen Elizabeth II. https://t.co/hgjADyFYZC — ARD (@ARD_Presse) April 9, 2021

Die ARD hat hingegen vor, in den späten Abendstunden ein Sonderprogramm einzureihen. Dies geschieht in Form eines Nachrufs von Royal-Experte Rolf Seelmann-Eggebert, um 22.15 Uhr. Auch Phoenix widmet dem verstorbenen Prinz Philip eine Sondersendung, um 23 Uhr („phoenix der tag“, Moderator Michael Krons). Die vorangehende Sendung „Geheimwaffe Jazz“ (22.30 Uhr) wird gekürzt; die folgende Sendung Der „Kommunistenjäger – Aufstieg und Fall des Joe McCarthy“ beginnt um 0 Uhr.

Im ZDF widmet sich das Vorabendmagazin „Leute heute“ in Kürze, um 17.45 Uhr, in einer „Extra“-Ausgabe ausführlich dem Trauerfall im britischen Königshaus. Aus diesem Anlass ändert auch der History Channel am heutigen Freitagabend sein Programm und zeigt um 20.15 Uhr die 45-minütige Dokumentation „Prinz Philip – Ein Leben für die Queen“, eine ZDF-Produktion aus dem Jahr 2017.

Wiederholungen laufen in der Nacht auf Samstag, um 4.15 Uhr sowie am Sonntag (11. April) um 12.30 Uhr.