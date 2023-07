NFL-Startschuss bei RTL steht an

Anzeige

Die NFL startet ab dieser Saison bei RTL durch. In wenigen Wochen startet die Pre-Season. Die Premiere findet jedoch nicht im Hauptprogramm statt, sondern bei RTL+ und Nitro.

Die größte Sportliga der Welt geht in die Saisonvorbereitung! Mit drei Live-Spielen im Rahmen der Preseason* feiert die NFL ihre Premiere bei Nitro. Los geht’s am Samstag, 12. August: Die Carolina Panthers um Quarterback-Nachwuchshoffnung Bryce Young empfangen zum ersten Kräftemessen die New York Jets (Start: 21.15 Uhr, Kickoff: 22 Uhr). Am Sonntag, 13. August, folgt der Auftritt des Super-Bowl-Champions: Die Kansas City Chiefs treffen auswärts auf die New Orleans Saints (Start: 18.30 Uhr, Kickoff: 19 Uhr). Zum Abschluss der Preseason bei Nitro spielt am 26. August der amtierende Meister aus Kansas City gegen die Cleveland Browns (Start: 18.30 Uhr, Kickoff: 19 Uhr). Alle Spiele können zusätzlich live und auf Abruf auf RTL+ verfolgt werden.

Erste Live-Übertragungen am 12. und 13. August

RTL hat die TV-Rechte an der NFL zu dieser Saison von ProSiebenSat.1 übernommen. Foto: RTL

Aus dem Sendezentrum in Köln begrüßt das On-Air-Team die Fans mit einer umfangreichen Berichterstattung rund um die heiße Phase vor dem Saisonstart. Mit dabei sind die Moderatorin Jana Wosnitza, die Kommentatoren Jan Stecker und Florian Schmidt-Sommerfeld sowie die Experten Björn Werner und Patrick Esume. Für Stimmen und Insights aus dem Netz sorgen Alex „Kucze“ von Kuczkowski und Mitja Lafere als Community Hosts.

RTL lässt Nitro während der NFL-Pre-Season im Free-TV den Vortritt

Mit dem Start der NFL Preseason baut RTL+ zudem die Streaming-Inhalte rund um American Football weiter aus: Mit der mehrteiligen Doku-Serie „The Franchise“ können Fans die aktuelle Vorbereitung und anschließende Saison der Kansas City Chiefs hautnah begleiten. Hat das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes auch in der kommenden Spielzeit das Zeug zum Titelgewinn? Die erste Folge mit exklusiven Einblicken in das Trainingscamp der Chiefs ist ab Anfang August auf RTL+ abrufbar, weitere Episoden sind kontinuierlich über den gesamten Saisonverlauf geplant.

