NTV baut Klima-Berichterstattung aus

NTV will seine Klima-Berichterstattung ausbauen und zeigt ab sofort das „Klima Update Spezial“ regelmäßig jeden Monat.

Bereits seit Frühjahr 2021 informiert NTV in den „Klima Update Spezials“ mit wechselnden Schwerpunkten über die Auswirkungen des Klimawandels. Moderiert wird das Format von der „Top 30 bis 30“-Wirtschaftsjournalistin Clara Pfeffer und dem „RTL Aktuell“-Moderator Maik Meuser. Jetzt soll das „Klima Update Spezial“ jeden Monat laufen. Die nächste Ausgabe kann man bereits am heutigen Freitag (28. Januar) um 19.15 Uhr bei NTV sehen.

In der neuen Folge soll es laut RTL Deutschland um das Thema Ernährung gehen. Welche Ernährung ist gut für uns und gut für den Planeten? Das Format entsteht dabei in Kooperation mit Geo, Stern und wetter.de. Am 30. Januar wird die Sendung um 9.20 Uhr wiederholt und ist im Netz bei NTV, RTL, Geo und Stern sowie wetter.de auf Abruf verfügbar.

Quelle: RTL Deutschland