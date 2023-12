NTV: Gysi & Schmidt heute mit Jahresrückblick

Gregor Gysi und Harald Schmidt werfen bei NTV einen Blick auf die brisantesten Themen von 2023. Es wird ernst – aber auch humorvoll.

Gregor Gysi und Harald Schmidt blicken kurz vor Jahresende auf ein bewegtes Jahr 2023 zurück. In einem besonderen Jahresrückblick für NTV analysieren sie die Themen des Jahres – sowohl ernste als auch amüsante.

So diskutieren der Linke-Politiker und der TV-Entertainer etwa über den anhaltenden Krieg in der Ukraine, den Putschversuch der Wagner-Truppen und die Ereignisse in Nahost.

Gysi & Schmidt: Jahresrückblick auf Themen aus Politik, Sport und Gesellschaft

Konflikte gab es 2023 viele – etwa den Krieg in der Ukraine und in Nahost. (Bild: barks – stock.adobe.com)

Die politische Landschaft Deutschlands steht ebenfalls im Fokus, insbesondere die Wahlen in Hessen mit dem Einzug der AfD als zweitstärkste Kraft. Auch die Gründung der neuen Wagenknecht-Partei und die Flugblatt-Affäre um Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger werden von Gysi und Schmidt beleuchtet.

Der deutsche Sport, geprägt von der Frauen-Weltmeisterschaft 2023, den Enttäuschungen des DFB und den schlechten Ergebnissen der Leichtathletik-WM, wird als Dauer-Krise thematisiert. Abschließend widmet sich das Duo dem schillernden Phänomen Taylor Swift, die nicht nur zahlreiche Preise gewinnt, sondern auch mit ihren Konzerten neue Maßstäbe setzt.

„Gysi & Schmidt: Der NTV Rückblick“ läuft um 23.30 Uhr, auch bei RTL+ verfügbar. Wiederholungen laufen etwa am 22. Dezember, 19.10 Uhr, und am 24. Dezember, 11.10 Uhr.

