Phoenix startet heute eine Themenwoche im TV und online

Sechs Monate vor der Wahl zum Europäischen Parlament: Eine Woche voller Debatten, Diskussionen und Einblicke in die europäische Politik und die Themen des Kontinents – die Themenwoche Europa auf Phoenix. Zwischen dem heutigen 11. und 17. Dezember legt der öffentlich-rechtliche Infosender einen besonderen Schwerpunkt auf die Berichterstattung zur Europäischen Union und nimmt dabei das Thema Migration in den Fokus.

Die Woche beginnt am Montag, dem 11. Dezember um 9 Uhr direkt mit einem „phoenix nachgefragt“ aus Brüssel. Am Abend diskutiert Thomas Becker in Straßburg in „unter den linden: Mit einer Stimme? EU Außen- und Sicherheitspolitik im Stresstest“ mit seinen Gästen zur Außen- und Sicherheitspolitik der EU in einer Zeit internationaler Krisen und Konflikte.

Am Dienstag und Mittwoch startet Ines Arland am Morgen in den Tag mit dem europatalk in dem sie jeweils zwei Mitglieder des Europäischen Parlaments (EP) zur Diskussion begrüßt, anschließend werden die Debatten aus dem EP in Straßburg live übertragen und kommentiert. Das EP wird sich in dieser Woche u.a. mit dem Umgang mit seltenen Rohstoffen und der Vorbereitung des Gipfels in in Brüssel beschäftigen.

Am Mittwoch überträgt Phoenix zudem die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz aus dem Deutschen Bundestag anlässlich des EU-Gipfels in Brüssel. Von dort wird der Sender am 14. und 15. Dezember mit einem Team bis zum Abend berichten, Thema des Gipfels: die Ukraine.

Jeden Abend verschiedene Perspektiven aus allen Ecken des Kontinents

An jedem Abend der Woche zeigt Phoenix in der tag einen besonderen Blick auf die EU: Dazu melden sich die Korrepondenten aus Tschechien, Italien, Skandinavien, Frankreich und den Benelux-Staaten und berichten über die Migrationspolitik in ihren Berichtsgebieten und den gesellschaftlichen Umgang mit diesem die europäische Politik dominierenden Thema. Die Eigenproduktion „phoenix plus EU kompakt: Asyl und Migration“ wird das Thema außerdem aus einer gesamt-europäischen Perspektive beleuchten.

Zum Abschluss der Woche am Sonntag, 17. Dezember, zeigt Phoenix eine besondere Ausgabe des „forum demokratie“ aus Straßburg. Michaela Kolster diskutiert mit ihren Gästen über die große Frage der Migrationspolitik und die Zukunft des europäischen Projekts.

Auch in seinen Dokumentationen richtet Phoenix ein täglich Schlaglichter auf den Kontinent: Unter anderem mit Filmen zur Seenotrettung auf dem Mittelmeer, zur Situation in den französischen Banlieues, über die Geschichte der Gastarbeit in Deutschland oder darüber wie Portugal Ausländer für seinen Arbeitsmarkt gewinnt.

Schließlich gibt es ein umfangreiches Online-Angebot: Ein „OnThisDay“ blickt zurück auf die Migrationskrise 2015/2016, auf phoenix.de und in den Mediatheken werden Dossiers zum Thema Migrationspolitik bereitgestellt: Dazu hat die Redaktion historische Bundestagsdebatten und Debatten aus dem Europäischen Parlament, „phoenix runden“, Dialoge und weitere Sendungen aus dem Sender-Archiv zusammengetragen und kuratiert, die alle ab heute auf der Sender-Homepage und in den Mediatheken von ARD und ZDF angeboten werden.