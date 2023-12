ARD und ZDF im Dezember: Die Film- und Serien-Highlights in der Mediathek

ARD und ZDF haben diverse Highlights in ihren Programmausblicken für den Dezember hervorgehoben. DIGITAL FERNSEHEN stellt ausgewählte Titel vor.

Die ARD verweist unter anderem auf den Start der fünfteiligen Doku-Serie „Being Michael Schumacher“. Ab dem 14. Dezember kann man in der ARD Mediathek verfolgen, wie die Karriere der Formel-1-Ikone ihre Anfänge nahm. Eine lineare Ausstrahlung im Ersten ist am 28. Dezember geplant. Ab dem 20. Dezember kann man derweil die sechsteilige Historienserie „Davos 1917“ streamen, die von internationaler Spionage während des Ersten Weltkriegs handelt. Am 20. und 21. Dezember wird die Serie zur Primetime auch linear im Ersten gezeigt.

Zu den weiteren Programm-Highlights, die die ARD ankündigt, gehört eine neue Dokumentation zum Thema „Mythos Jungfernhäutchen“, die den patriarchalen Irrglaube rund um das Jungfernhäutchen und dessen vermeintliche Verbindung zu Jungfräulichkeit unter die Lupe nimmt. Ab dem 13. Dezember kann man die Doku exklusiv in der ARD Mediathek streamen.

Das ZDF zeigt „Rapunzel und die Rückkehr der Falken“. Foto: ZDF/ Dusan Martincek

ARD und ZDF zeigen neue Dokus, Serien und Märchenfilme im Dezember

Das ZDF wirbt in der Zwischenzeit unter anderem für den Streaming-Start der dritten Staffel von „Better Call Saul“. Bereits seit dem 27. November kann man die Episoden des „Breaking Bad“-Spin-Offs streamen. Am 13. Dezember gesellt sich außerdem die zweiteilige Dokumentation „Sebastian Ströbel – Meine Alpen“ hinzu, in der der „Bergretter“-Darsteller von der Zugspitze bis zu den Drei Zinnen in Südtirol reist.

Für den 15. Dezember kündigt das ZDF indes eine neue Märchenperle im Advent an: Zu Märchenklassikern wie „Zerg Nase“ oder „Aschenputtel“ gesellt sich an diesem Datum „Rapunzel und die Rückkehr der Falken“ mit Andrea Sawatzki hinzu. Alle genannten Inhalte können sowohl in der Mediathek des ZDF als auch in der Mediathek der ARD gefunden werden, seit beide begonnen haben, sich zu einem Streaming-Netzwerk zu verbinden.

Quelle: ARD, ZDF