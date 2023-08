RTLZwei: Jennifer Rostock präsentiert neue Fetisch-Show

Anzeige

Es wird heiß bei RTLZwei: Bei „Playdate“ geht es mit Fetisch-Liebhabern in den Playroom. Jennifer Weist (Jennifer Rostock) moderiert die neue Show.

Anzeige

Jennifer Weist präsentiert bei RTLZwei eine Dating-Show der etwas anderen Art: „Playdate – Lust auf Fetisch?“. Außergewöhnliche Sex-Fantasien kommen bei ersten Dates normalerweise eher nicht zur Sprache, in dieser Show sind sie Gesprächsthema Nummer 1. Pro Folge berichten drei Fetisch-Fans ihren Dates nach und nach von ihren sexuellen Vorlieben. Wenn es funkt, geht es in einem zweiten Date gemeinsam in den Playroom. Dort können völlig neue Lust-Erfahrungen auf die Fetisch-Neulinge warten.

Die Dating-Show hat vier Episoden. In der ersten Folge mit den Singles Nova, Janna und George stehen Fesselspiele und Genderplay im Fokus. Weiter geht es in Folge zwei mit Schmerzen und spirituellem Neo-Tantra. Der Klischee-Fetisch darf hier natürlich auch nicht fehlen: der Fußfetisch. In Folge drei von „Playdate“ stellen sich Singles vor, die beim Sadomasochismus Lust verspüren. Felix steht darauf, Macht auszuüben, während Theresa sich gerne unterordnet. Noch ausgefallener ist da wohl Christian, der einen Partner für sein Puppy-Rollenspiel sucht. In der finalen vierten Folge stellt sich dann eine Domina vor, die gern mit heißem Wachs spielt. Zwei andere Kandidaten stehen währenddessen auf Macht- und Gedankenspiele.

Wer hat Lust auf Fetisch? Die Dating-Show „Playdate“ will es herausfinden. (Bild: RTLZWEI, Tresor TV Produktion)

Präsentiert wird „Playdate – Lust auf Fetisch“ von Jennifer Weist. Die Moderatorin und Sängerin ist vor allem als Frontfrau der Rockband Jennifer Rostock bekannt. Seit 2021 tritt sie auch als Solokünstlerin Yaenniver auf. 2018 war sie Teil der Jury der Castingshow „X Factor“.

„Playdate – Lust auf Fetisch?“ läuft ab dem 11. September, 22.20 Uhr, bei RTLZwei. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ streambar.

Auch um geheime Sex-Fantasien, jedoch unter bereits bestehenden Paaren, geht es in der Reality-Sex-Show „Stranger Sins“. Den Artikel dazu lesen Sie hier.

Bildquelle: Playdate Jennifer Weist: RTLZwei