„Promi Big Brother“ startet morgen: Die ersten Promis sind im Weltall

Morgen geht’s los: „Promi Big Brother“ startet wieder in Sat.1. Und die ersten acht Bewohner sind bereits jetzt eingezogen – in eine Raumstation im Weltall.

Die ersten Promis haben ihr bisheriges wohl eher glamouröses Leben auf der Erde zurück gelassen und sich nun auf „Big Brother“ in Sat.1 eingelassen. Ab morgen heißt es dann wieder 24 Stunden unter Kamerabeobachtung. Und natürlich gibt es auch keinen Kontakt zur Außenwelt. Nur einer, der die Regeln vorgibt und sie Tag für Tag vor neue schwierige Herausforderungen stellen wird: Big Brother.

„Promi Big Brother“

Erst vor wenigen Tagen wurden die ersten Bewohner der neuen Staffel „Promi Big Brother“ bekannt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Nun sind also die ersten acht von zwölf Promis, darunter Spielerfrau Ina Aogo, bereits eigezogen. Zudem soll morgen in der Live-Show auch noch ein neuer prominenter Gast einziehen.

Ina Aogo

Und das sind die ersten prominenten Bewohner, die bereits am Mittwoch abgehoben und im Weltall angekommen sind:

Ina Aogo, Königin der Spielerfrauen

Königin der Spielerfrauen Melanie Müller, Ballermann-Queen

Ballermann-Queen Heike Maurer, Lottofee-Legende

Lottofee-Legende Mimi Gwozdz , die betrogene „Bachelor“-Siegerin

, die betrogene „Bachelor“-Siegerin Uwe Abel, Bauer mit Herz

Bauer mit Herz Rafi Rachek, Reality-Sternchen

Reality-Sternchen Daniel Kreibich, Medium und Star-Hellseher

Medium und Star-Hellseher Eric Sindermann, Modedesigner und Ex-Handballer

Wie sie auf das Weltall reagieren, das zeigt die Startshow von „Promi Big Brother“ am Freitag, 6. August, 20.15 Uhr, live in Sat.1. Die Sendung ist dann in den nächsten Tagen und Wochen täglich live in Sat.1 zu sehen. Und im Anschluss an die Sendung läuft zusätzlich „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ in Sat.1 und auf Joyn.

Die erste Sendewoche im Überblick:

Freitag, 6. August, live um 20.15 Uhr

live um 20.15 Uhr Samstag, 7. August, live um 22.15 Uhr

live um 22.15 Uhr Sonntag, 8. August, live um 22.15 Uhr

live um 22.15 Uhr Montag, 9. August, live um 20.15 Uhr

live um 20.15 Uhr Dienstag, 10. August, live um 22.15 Uhr

live um 22.15 Uhr Mittwoch, 11. August, live um 20.15 Uhr

live um 20.15 Uhr Donnerstag, 12. August, live um 22.15 Uhr