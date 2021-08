„Promi Big Brother“ verrät erste Kandidaten

Anzeige

Staffelstart für Promi Big Brother: Wer zu den neuen Bewohnern gehört, enthüllt der große Bruder schon ein paar Tage früher.

Ab kommenden Freitag, 6. August treten die Bewohner der neuen „Promi Big Brother“-Staffel eine Reise in die unendlichen Weiten des Universums an. Welche Promis hat es diesmal erwischt? Das enthüllt der große Bruder bereits morgen am Dienstag, 3. August um 5.30 Uhr exklusiv über die Fanwelt in der Sat.1-App. Darüber hinaus steht der Community das Welt-All-inklusiv-Paket bereit.

Mehr Mitbestimmungsrecht bei Promi Big Brother

Big Brother gewährt den Zuschauern erstmals noch mehr Mitbestimmungsrecht. Während der Show können Fans live in der Sat.1-App interaktiv ins Geschehen eingreifen. Dabei entscheiden sie sowohl darüber, wer das Weltall verlassen muss, als auch welcher Promi Nominierungsschutz erhält. Zudem kann sich die Community untereinander zu jedem einzelnen Bewohner austauschen und direkt Fragen stellen. Anschließend werden ausgewählte Fragen und Kommentare von den Promis über Bonus-Clips beantwortet, die direkt online abrufbar sind. Alternativ werden sie nach ihren Auszügen in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ in Sat.1 gestellt.

Darüber hinaus erhalten die Zuschauer auf PromiBigBrother.de und in der Sat.1-App weiteren exklusiven Zusatz-Content rund um die Reality-Show, das Weltall und die prominenten Bewohner. Die neue Staffel läuft ab Freitag, 6. August täglich um 20.15 Uhr live, „Die Late Night Show“ direkt im Anschluss live in Sat.1 und auf Joyn.