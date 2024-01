„Pumuckl“: Original-Serie bald zurück im Free-TV

Nachdem die Neuauflage vom „Pumuckl“ bei RTL Free-TV-Premiere feierte, soll die Originalserie bald ebenfalls wieder im Fernsehen zu sehen sein.

Wie man übereinstimmenden Medienberichten entnehmen kann, werden die alten Folgen von „Meister Eder und sein Pumuckl“ ab Anfang Februar wieder sonntags im Ersten zu sehen sein. In der Programmvorschau der ARD sind bereits die Sendetermine für vier Episoden angesetzt. So läuft am 10. Februar 2024 ab 6.20 Uhr eine Doppelfolge mit „Spuk in der Werkstatt“ und „Das verkaufte Bett“. Am 17. Februar folgen um 6.35 Uhr die Episoden „Das neue Badezimmer“ und „Das Schlossgespenst“.

„Neue Geschichten vom Pumuckl“ bei RTL+ Foto: RTL+

Neuauflage vom Pumuckl bei RTL+ verfügbar

Ursprünglich hatte die Kinderserie 1982 ihre Fernsehpremiere gefeiert und kam am Ende auf 52 Episoden in zwei Staffeln. Zuletzt ist mit „Neue Geschichten vom Pumuckl“ eine 13 Episoden umfassende Neuauflage der Kultsendung erschienen. Darin spielt Florian Brückner den Neffen von Meister Eder. Die Synchronstimme des rothaarigen Kobolds wurde derweil mittels KI an die vertraute Klangfarbe von früher angepasst (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Bei RTL+ kann man alle Episoden der Neuauflage streamen.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.