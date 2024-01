Rosenmontagszug im WDR 2024 mit neuem Moderatoren-Team

Auch 2024 will der WDR den Kölner Rosenmontagszug übertragen und verkündet dafür ein neues Moderatoren-Team.

Zum ersten Mal soll in diesem Jahr Sabine Heinrich gemeinsam mit Guido Cantz den Rosenmontagszug in der Kabine kommentieren. Heinrich ist laut Senderangaben bereits seit 2019 live an der Zugstrecke und den Wohnungen in der Severinstraße im Einsatz.

Der Sender zitiert die Moderatorin und Reporterin folgendermaßen: „Ich habe es sehr geliebt, bei Wind und Wetter als Reporterin am Zugweg zu stehen, direkt am Puls des großen Karneval-Glücks. Jetzt werde ich neben Guido in der Kommentatorenkabine Platz nehmen und sicher selber einen sehr hohen Karnevals-Glücks-Puls haben.“ Sabine Heinrich und Gudio Cantz sollen sich am Rosenmontag um 9.30 Uhr zu Wort melden, kündigt der WDR an.

Wicky Junggeburth, der sich letztes Jahr als Kommentator verabschiedet hat, wie der WDR erinnert, soll dieses Mal selbst am Zug teilnehmen und gemeinsam mit Moderatorin Anna Planken auf dem Zugleiterwagen mitfahren. Daneben soll die Reporterin Svenja Kellershohn Stimmen aus dem Stadtgebiet entlang der Zugstrecke einholen. Als weitere Reporterin kündigt der WDR Martina Kratz an, die live aus der Severinstraße berichtet.

Quelle: WDR