RTL baut seinen Montagabend um: „mehr journalistische Themen“

Anzeige

RTL gestaltet über den Sommer sein Montagabendprogramm um und setzt laut eigenen Aussagen auf „noch mehr journalistische Themen und Relevanz“.

Anzeige

Immer montags will RTL über den Sommer hinweg ab 22.35 Uhr „Extra Spezials“ und zusätzliche „Spiegel TV“-Ausgaben ausstrahlen. Startschuss für die neuen „Extra Spezials“ ist der kommende Montag (10. Juli). Der Sender verspricht dabei unter anderem mutige Selbstexperimente, emotionale Schicksale, Skandale, Missstände und Verbraucher-Tipps. Thematisch sollen sich die Sendungen der kommenden Wochen beispielsweise um „Die letzte Generation“, Pandemien oder auch Messerangriffe unter Jugendlichen drehen. Am 7. August soll „Extra“-Reporterin Pia Schrörs mit Virologe Hendrick Streeck auf Virenjagd gehen.

RTL Spezial über Essanfälle und SMS-Betrüger

Für den 17. Juli kündigt der Sender derweil Miriam Höllers Einsatz für RTL „Extra“ an, der um 22.35 Uhr mit dem Tabuthema „Binge Eating“ brechen soll. Höller begleitet dabei laut Sender eine junge Frau, die seit ihrer Kindheit an unkontrollierten Essanfällen leidet. Ein „Extra Spezial“ am 31. Juli soll sich zusätzlich dem Thema SMS-Betrug widmen. Felix Hutt soll dabei die Netzwerke und Maschen der kriminellen Strukturen erkunden.

Quelle: RTL Deutschland