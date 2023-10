RTL und NTV: Heute umfangreiche Programmänderung

Anzeige

NTV und RTL ändern heute zum Teil großflächig ihr Programm, auch die Primetime ist betroffen. Grund ist der akute Konflikt in Israel und dem Gaza-Streifen.

Nach den Angriffen der Hamas auf Israel am Wochenende ändert der Nachrichtensender NTV am heutigen Montag sein Programm. Bereits ab 17.30 Uhr sowie zwischen 21.10 Uhr und 23.30 Uhr informieren mehrere News Spezials „Eskalation im Nahen Osten“ über die Entwicklungen und analysieren die wirtschafts- und geopolitischen Auswirkungen des Konflikts. In den Sendungen kommen unter anderem Experten aus Politik und Wirtschaft sowie Korrespondenten in Israel und den USA zu Wort. Aber auch in Israel festsitzende deutsche Urlauber werden interviewt.

Um 20.15 Uhr zeigt der Sender die Erstausstrahlung einer „#beisenherz“-Ausgabe, die ursprünglich für 23.30 Uhr geplant war. Darin spricht Moderator Micky Beisenherz mit Außenministerin Annalena Baerbock und „Zeit“-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo auch über den Israel-Konflikt. Alle ursprünglich angesetzten Dokumentationen entfallen.

RTL sendet heute Abend zusätzlich eine 15-minütige Spezialausgabe der Hauptnachrichten. Ab 20.15 Uhr läuft die Sendung „RTL Aktuell Spezial: Krieg gegen Israel – Das Land schlägt zurück“.

