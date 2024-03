RTL sucht Bewerber für „Golden Bachelor“

Die Kuppelshow „Der Bachelor“ gibt es bereits in einigen Varianten. Jetzt will RTL auch das Thema Ü60 miteinbeziehen und sucht für den „Golden Bachelor“ Kandidaten und Kandidatinnen im entsprechenden Alter.

Der Privatsender RTL plant eine Datingshow für die ältere Generation. „Golden Bachelor“ soll sie heißen, wie Moderatorin Frauke Ludowig in der Wiedersehensfolge nach dem Finale der aktuellen Staffel «Die Bachelors» sagte, die am Mittwochabend beim Streamingdienst RTL+ ausgestrahlt wurde. Sie versprach: „Wir legen jetzt noch einen drauf. Es gibt nämlich demnächst den ‚Golden Bachelor‘.“ In der Sendung soll ein Single-Mann im Alter von mindestens 60 Jahren das übliche Format (wahrscheinlich mit altersgerechten Anpassungen) durchlaufen und sich nach Angaben des Senders auf die Suche nach der sogenannten „großen Liebe“ begeben.

Frauke Ludowig verband ihre Ankündigung mit einem Aufruf: „Wir suchen dafür einsame Herzen – männlich oder weiblich, ganz egal – Ü60“, sagte sie und präsentierte dazu eine goldene Rose. Üblicherweise werden in den Datingshows „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ rote Rosen an die Kandidatinnen und Kandidaten verteilt, die eine Runde weiter sind. Es ist davon auszugehen, dass es dabei auch beim „Golden Bachelor“ bleibt. „Ich freu‘ mich riesig drauf“, sagte Ludowig über die Ü60-Datingshow, die ebenso wie bisherige Formate ein Spin-Off einer Variante aus dem US-Fernsehen darstellt.

Text: dpa / Redaktion: JP

