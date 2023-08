RTL krempelt Europapokal-Übertragungen um

Anzeige

Experte weg, Moderator weg: Bevor die neue Europapokal-Saison bei RTL startet, krempelt der Privatsender sein Team für die Live-Übertragungen im großen Stil um.

Zunächst einmal ist Haupt-Moderatorin Laura Papendick nach kurzer Babypause wieder an Bord, wenn RTL im September in die neue Europapokal-Saison startet. Bei den Endspielen im Mai und Juni wurde sie vom Kollegen Florian König vertreten, den sie wiederum selbst auch schon einige Male krankheitsbedingt bei den Länderspiel-Übertragungen vertrat.

Von ein paar Gesichtern auf diesem Bild müssen sich die Fußball-Fans erst einmal verabschieden. Foto: TVNow, Frank Hempel

Fußball-Weltmeister Karl-Heinz Riedle wird sich hingegen zurückziehen. Wie der Sender bestätigte, wird der ehemalige Weltklasse-Stürmer (vorerst) nicht mehr bei RTL als TV-Experte zu sehen sein. Voraussichtlich wird er sich wieder seinen hauptberuflichen als Hotelier in Oberstaufen und Markenbotschafter von Borussia Dortmund widmen.

Riedle und Zeigler verlassen RTL-Europapokal-Team

Auch Arnd Zeigler wird dann nicht mehr dabei sein. Wie der Moderator selbst bereits Ende Juli via Social Media mit etwas sarkastischem Unterton via Social Media durchblicken ließ, wird er diese Saison nicht mehr Teil des Europapokal-Teams von RTL sein. Bis Anfang des Jahres war Zeigler mit der RTL-Moderatorin Bella Lesnik verheiratet. Zur neuen Saison sind die Verbindungen zum Kölner Privatsender nun fast gänzlich gekappt. Wobei es noch ein Podcast-Projekt namens „Zeigler und Köster“, dass der Werder-Bremen-Spezialist und -Stadionsprecher gemeinsam mit dem „11 Freunde“ Chef-Redakteur Köster betreibt. Die neueste Folge stammt dabei vom 3. August. Hier geht es also wohl noch weiter.

Darüber hinaus wird Arnd Zeigler natürlich, wie gewohnt, auch in der kommenden Saison im WDR Fernsehen sonntagabends durch „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ führen.

