Ryder Cup 2023: Das Sky-Sport-Programm ab heute im Überblick

Die besten Golfer der USA gegen die Auswahl Europas: Die 44. Ryder Cup-Auflage läuft von Freitag bis Sonntag rund 30 Stunden live und exklusiv bei Sky.

Die Golfwelt blickt in dieser Woche nach Rom, wo der Ryder Cup zum 44. Mal ausgetragen wird. Im prestigeträchtigen Wettbewerb messen sich die besten Golfer der USA mit denen Europas. In der jüngsten Vergangenheit konnte das US-Team die Dominanz der Europäer in den Jahren davor durchbrechen und zwei der letzten drei Duelle für sich entscheiden. Dieses Mal wollen die US-Amerikaner endlich auch ihre Negativserie auf europäischem Boden beenden, wo sie seit 30 Jahren nicht mehr gewinnen konnten. Austragungsort ist in diesem Jahr der Marco Simone Golf and Country Club nordöstlich von Rom und damit erstmals überhaupt Italien.

Am Freitag und Samstag berichtet Sky Sport jeweils ab 7.30 Uhr live, am Sonntag ab 11.30 Uhr. Hinzu kommt auf skysport.de und in der Sky Sport App der Livestream „Featured Groups“, in dem Kunden einzelne Flights auf ihrem Weg über den Kurs begleiten können.

Sky Reporter Florian Bauer berichtet live von vor Ort, unter anderem in zwei Ausgaben von „Primetime – Ryder Cup Spezial“ am Donnerstag ab 18.00 Uhr bzw. Freitag ab 18.30 Uhr auf Sky Sport News. Gregor Biernath, Jonas Friedrich, Adrian Grosser und Sebastian Heisele kommentieren die Live-Übertragungen. Darüber hinaus zeigt Sky Sport Golf ab Freitag auch Wiederholungen der diesjährigen Auflage.

Der Ryder Cup 2023 live bei Sky:

Donnerstag:

16.00 – 17.00 Uhr: Opening Ceremony auf Sky Sport Golf

18.00 Uhr: „Primetime – Ryder Cup Spezial“ auf Sky Sport News

20.00 – 21.30 Uhr: Preview 2023 auf Sky Sport Golf

Freitag:

7.30 – 18.30 Uhr: 1. Tag auf Sky Sport Golf

ab ca. 8.00 Uhr: „Featured Groups“ für Kunden im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

18.30 Uhr: „Primetime – Ryder Cup Spezial“ auf Sky Sport News

Samstag:

7.30 – 18.30 Uhr: 2. Tag auf Sky Sport Golf

ab ca. 8.00 Uhr: „Featured Groups“ für Kunden im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App

Sonntag:

11.30 – 18.00 Uhr: 3. Tag auf Sky Sport Golf

ab ca. 11.30 Uhr: „Featured Groups“ für Kunden im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App