„SchleFaZ“-Jubiläum: Großer Kultfilmabend heute bei Tele 5

Tele 5 zeigt am Freitagabend die 150. Ausgabe von „SchleFaZ“ mit einem echten Kultfilm. Bereits vorher läuft nicht minder kultiger Trash im Programm.

Der Filmabend bei Tele 5 beginnt um 20.15 Uhr mit „Super Mario Bros“. Während in den Kinos aktuell mit großem Erfolg die animierte Neuauflage der berühmten Videospielwelt zu sehen ist, zeigt Tele 5 noch einmal die Realverfilmung aus dem Jahr 1993. Damals spielte Bob Hoskins den Klempner Mario und John Leguizamo verkörperte dessen Kumpanen Luigi. Eine Wiederholung läuft außerdem am 16. April um 18.15 Uhr.

„SchleFaZ“-Jubiläum mit Dino-Splatter

Im Anschluss um 22.20 Uhr läuft dann mit „Tammy and the T-Rex“ das große Jubiläum der „Schlechtesten Filme aller Zeiten“ bei Tele 5. Die 150. Ausgabe des Formats mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten wurde bereits am 6. April vor Livepublikum in Berlin zelebriert. Für das Jubiläum hat man sich mit „Tammy and the T-Rex“ einen berühmten Kultstreifen ausgesucht, in dem der Ex-Freund eines High-School-Mädchens in einen Dinosaurier verwandelt wird. In den Hauptrollen des Splatterfilms gibt es Denise Richards und den jungen Paul Walker zu sehen. „SchleFaZ“ zeigt die deutsche Uncut-Erstaufführung des Films.

