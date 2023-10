Neues ARD-Satire-Format „Schroeder darf alles“ startet heute

Anzeige

Die neue Satire-Sendung „Schroeder darf alles“ mit Comedy-Imitator Florian Schroeder geht heute in der ARD-Mediathek und im Free-TV an den Start.

In seiner neuen Show „Schroeder darf alles“ liefert Florian Schroeder, laut Aussagen der ARD und des SWR, Satire für alle, deren Moralkompass nicht nur in eine Richtung ausschlägt. „‚Schroeder darf alles‘ – ein Titel, der für mich Freude und Ehre, Aufgabe und Ansporn ist. Vor allem aber ein Titel, den ich ernst nehmen werde!“, so Florian Schroeder selbst. Der Kabarettist, Autor und TV-Moderator erlangte in Deutschland vor allem durch seine parodistischen Stimmen-, Mimik- und Gestik-Imitationen prominenter Persönlichkeiten wie Angela Merkel Bekanntheit und erhielt 2008 seine erste eigene Late-Night-Sendung im SWR.

„Schroeder darf alles“ macht den Titel zum Programm

© SWR / Das Erste / Ben Knabe – Kabarettist Florian Schroeder will in seiner neuen Satire-Sendung dort ansetzen, wo sich die Gesellschaft spaltet

Schroeder möchte den Titel seiner Sendung, wie oben bereits zitiert, bewusst ernst nehmen und seine Programmschwerpunkte danach ausrichten. In „Schroeder darf alles“ will der Comedian mit weniger Zeigefinger, dafür aber mit mehr überraschendem Witz auftreten. Demnach gibt es auch kein festes Konzept für die Sendung. Es soll um Themen gehen, die die Gesellschaft bewegen, aber auch polarisieren. Dabei werden Fragen herausgestellt wie „Darf ein Mann nicht mehr Mann sein? Werden echte Männer in der Gesellschaft mittlerweile benachteiligt?“ oder „Welches Weltuntergangszenario ist aktuell am wahrscheinlichsten?“ und „Welchen Medien kann man eigentlich noch glauben und werden alle Gesellschaftsschichten gleichermaßen abgebildet?“. Zunächst sind insgesamt zehn Folgen für die Sendung geplant.

Die Sendetermine im Überblick, Start heute:

„Schroeder darf alles“ im linearen ARD-Programm:

19. Oktober um 0.30 Uhr

26. Oktober um 0.30 Uhr

2. November um 0.15 Uhr

9. November um 0.15 Uhr

16. November um 0.15 Uhr

23. November 0:15 Uhr

30. November um 23.25 Uhr

7. Dezember um 23.25 Uhr

14. Dezember um 23.25 Uhr

Die TV-Wiederholungen der einzelnen Episoden laufen immer am folgenden Dienstag der Erstaustrahlung um 23.15 Uhr im SWR bzw. am 7., 14. und 21. November schon um 23 Uhr. Die Wiederholungen im HR-fernsehen werden immer montags darauf um 23.15 Uhr ausgestrahlt. Am erstmaligen Sendungstag ist jede neue Episode zudem als allererstes bereits ab 18 Uhr in der ARD-Mediathek abrufbar.