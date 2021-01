Shopping-Sender HSE24 ändert Namen und erneuert sich

Anzeige

Der Sender HSE24 will ab diesen Monat laut eigenen Aussagen eine „neue Ära des Shoppings“ starten und verpasst sich selbst ein frisches Gewand.

Die erste Änderung betrifft den Namen selbst. So wird HSE24 fortan nur noch HSE heißen. Dazu hat man Corporate Design in Hinblick auf Look und Soundkonzept erneuert. Als gestalterisches Kernelement nennt HSE die Parabolform, in Anlehnung an die Bühne, auf der der Sender seine Markenwelt präsentiert.

Ab morgen läuft im Fernsehen ein neuer 30 Sekunden langer TV-Spot, der das Home Shopping Entertainment – HSE – im neuen Gewand bewirbt. Darin soll man eine Frau sehen, die mit ihrer Familie zu Abend isst. Als ihr ein Blick auf die Uhr verrät, dass sie ihre Lieblingssendung auf HSE zu verpassen droht, geht alles ganz schnell. Tischgespräche, Abwaschen, Zähneputzen, Gutenachtgeschichte, alles in atemberaubender Geschwindigkeit. Alles für „Ein Shopping-Erlebnis, das man nicht verpassen will“, bewirbt der Sender.

„HSE. Here Shopping Entertains“, so der neue Werbespruch, der auch die Initialen des Sendernamens formt.